Le site du sommet des Brics, le Bharat Mandapam, à New Delhi, le 13 septembre 2026. Keystone

Les Brics affichent leur unité malgré les tensions

Réunis à New Delhi, les dirigeants du bloc ont vanté dimanche les mérites de leur coopération et adopté une position commune sur les conflits au Moyen-Orient. Une démonstration d’unité malgré les divergences entre ses membres.

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Les dirigeants des pays membres des Brics, dont la Chine, la Russie et l'Inde, ont conclu dimanche leur deux jours de sommet à New Delhi en exaltant les vertus de leur coopération et de leur cohésion, notamment sur la guerre au Moyen-Orient.

Principal acquis du sommet, les chefs d'Etat et de gouvernement de ce bloc diplomatique sont parvenus à samedi à appeler ensemble toutes les parties au conflit à exercer une «retenue maximale».

«Nous espérons que la déclaration de New Delhi adoptée par le sommet donnera une direction claire à notre vision partagée et à notre future coopération», a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi en concluant la réunion.

«Nos discussions des deux derniers jours ont renforcé notre conviction que les Brics n'étaient pas juste un groupe de pays, mais aussi un écosystème de solutions», a poursuivi l'hôte du sommet.

Le forum des Brics a été créé en 2009 pour rassembler les grandes économies émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine, puis l'Afrique du Sud) hors des institutions dominées par les Etats-Unis et les puissances occidentales comme le G7.

Le bloc s'est depuis élargi, notamment à l'Iran, à l'Arabie saoudite ou aux Emirats arabes unis.

«La force des Brics tient dans notre diversité et dans notre coopération», a également affirmé Modi en invitant ses partenaires, qui produisent 40% des richesses de la planète, à promouvoir une «croissance mondiale inclusive».

«Chaos et désordre»

Le président russe Vladimir Poutine a conclu son séjour indien en se réjouissant dimanche que les Brics soient devenus «l'une des principales forces» de la scène internationale, en contribuant à créer «un ordre mondial nouveau, plus juste et multipolaire».

Son homologue chinois Xi Jinping a lui estimé que le «Sud global doit défendre le droit international et protéger les règles de base des relations internationales». «Un monde sans règles est comme un carrefour sans feu rouge: le chaos et le désordre sont inévitables», a-t-il insisté.

Dans leur déclaration conjointe, les dirigeants des Brics ont réaffirmé samedi leur «soutien au système commercial multilatéral non discriminatoire, ouvert, équitable, transparent, juste, inclusif, prévisible et fondé sur des règles, avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au centre».

Moins de deux semaines avant sa visite prévue à Washington, Xi Jinping a appelé le bloc à «rejeter toutes les formes de protectionnisme» et à «soutenir le système commercial multilatéral».

Une allusion à la guerre des droits de douane entretenue tous azimuts par le président Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025.

La domination économique chinoise, qui inonde ses partenaires des Brics de ses exportations, suscite toutefois des tensions avec ces derniers.

Résolution commune

Ces derniers mois, la guerre ouverte en février par les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, un des membres des Brics, a également fait apparaître de sérieuses divisions en leur sein.

D'un côté Pékin et Moscou, qui continuent à commercer avec l'Iran malgré les menaces de sanctions de Donald Trump. De l'autre les Emirats arabes unis notamment, qui ont suspendu en août leurs échanges commerciaux et financiers avec Téhéran après avoir été la cible de ses missiles.

En mai, les ministres des Affaires étrangères des Brics n'avaient pu se mettre d'accord sur un texte commun. Leurs dirigeants ont cette fois réussi à exprimer d'une seule voix leur «vive préoccupation face à l'escalade continue des tensions» dans la région.

Sur le plan bilatéral, la visite de Xi Jinping en Inde a marqué une nouvelle étape du lent dégel en cours entre Pékin et New Delhi, six ans après l'accrochage meurtrier qui a opposé leurs soldats à leur frontière dans l'Himalaya.

Les deux pays ont remis leur relation bilatérale sur les rails mais la méfiance persiste.

Lors de leur tête-à-tête samedi, MM. Modi et Xi «se sont engagés à résoudre de façon honnête, raisonnable et mutuellement acceptable la question de leur frontière», selon la diplomatie indienne. (tib/ats)