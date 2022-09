Apple bannit plusieurs applis russes et ça a un impact dans le monde entier

VK est le réseau social le plus utilisé en Russie. Image: sda

Les applications de la plateforme de réseaux sociaux russe VK ont disparu de l'App-Store. Les conséquences pour les utilisateurs russes d'Apple sont potentiellement graves. Mais les extrémistes occidentaux sont également concernés.

Daniel Schurter Suivez-moi

Apple a supprimé toutes les applications importantes de l'entreprise russe VK de ses App-Stores. Dans le monde entier.

Le groupe technologique russe gère notamment la plus grande plateforme russe de médias sociaux, appelée vk.com, anciennement «Vkontakte». Elle est également appréciée des néonazis et autres extrémistes des pays occidentaux.

Comment réagit VK?

VK écrit dans un communiqué de presse publié sur son propre site qu'Apple «a bloqué certaines de ses applications, de sorte qu'elles ne sont plus disponibles au téléchargement et à la mise à jour dans l'App-Store».

L'entreprise ajoute que les applications de VK déjà installées sur les smartphones continuent de fonctionner.

«L'application VKontakte continuera à fonctionner sur les appareils Apple. En outre, vous pourrez utiliser la version mobile du site m.vk.com et la version desktop avec toutes les fonctionnalités.» source: vk.com (traduit avec Google translate)

Selon l'agence de presse publique russe Interfax, VK a averti que les applications bloquées par Apple «peuvent présenter des difficultés dans le fonctionnement des notifications et des paiements».

Lundi, Interfax affirmait que les applications VK ont disparu de l'App-Store dès le 26 septembre. Depuis lundi soir, Vkontakte ne serait plus disponible via la recherche d'applications dans l'App-Store iOS.

Quelles applications Apple a-t-elle supprimées?

La liste provisoire comprend:

VK Clips

VK (ehemals Vkontakte)

VK Mail (Mail.ru)

VK Mail Cloud

VK Music

VK Admin

VK Play

VK Messenger

Youla-Kleinanzeigen

Le développeur de logiciels russe «V Kontakte OOO» signale sur Twitter qu'aucune de ses applications n'est plus disponible dans l'App-Store.

Pourquoi est-ce important?

La suppression des applications de VK par Apple signifie que les utilisateurs russes d'iPhone ne pourront plus (ré)installer certaines des applications russes les plus populaires. En outre, les développeurs d'applications ne peuvent plus non plus publier de mises à jour, ce qui nuit à la sécurité.

Mais l'expulsion d'Apple est aussi un coup potentiellement dur pour les ennemis de la démocratie dans les pays occidentaux. La plateforme de médias sociaux russe VK leur servait depuis longtemps d'alternative à Facebook, où ils pouvaient se défouler en toute tranquillité.

Comme Meta a renforcé sa lutte contre le discours de haine sous la pression publique, les populistes et les extrémistes de droite ont cherché de nouveaux canaux.

La plateforme de journalisme indépendante Belltower.news faisait déjà ce constat il y a cinq ans :

«Sur VK, on trouve du racisme, de l'antisémitisme, des insultes et tout ce que le cœur des enragés peut désirer. L'ambiance y est un peu plus dure que sur les autres réseaux.» source: belltower.news

Qui contrôle les réseaux sociaux russes?

L'Etat russe, ou plutôt Poutine.

En décembre 2021, il a été signalé que le Kremlin prenait le contrôle direct des principaux réseaux sociaux du pays.

Le milliardaire russe Alicher Ousmanov avait alors annoncé la vente de ses parts dans la holding Internet VK, qui contrôle, outre Vkontakte, la deuxième grande plateforme de médias sociaux en Russie: Odnoklassniki.

Les parts sont allées à la banque publique Gazprom et à la compagnie d'assurance Sogaz, qui est contrôlée par l'allié de Poutine Iouri Kovaltchouk et sa famille.

L'application correspondante, appelée «OK.ru», est toujours disponible dans l'App-Store d'Apple (iOS). Et ce dans le monde entier. L'éditeur n'est pas VK, mais Odnoklassniki Ltd.

Les applis ont-elles seulement été retirées de l'App-Store russe?

Non. Selon des rapports concordants et les investigations de watson, les applications VK ne sont plus disponibles dans le monde entier. La recherche dans l'App-Store suisse d'Apple ne donne aucun résultat.

Qu'en est-il des versions Android dans le Google Play Store?

Elles semblent être disponibles normalement.

Que dit Apple?

Aucune réaction n'était disponible dans un premier temps.

Puis le journaliste américain Alex Heath de The Verge a fait savoir via Twitter qu'Apple avait répondu.

L'entreprise lui aurait communiqué qu'en réponse aux sanctions, elle avait supprimé les applications de VK dans le monde entier et bloqué les comptes des développeurs.

Pour justifier sa décision, Apple a ajouté la citation suivante :

«Ces applications sont distribuées par des développeurs dont la majorité des parts sont détenues ou contrôlées par une ou plusieurs parties sanctionnées par le gouvernement britannique.»

Quelles mesures la Russie a-t-elle prises?

On ne connaît pas de réaction du Kremlin à l'expulsion de l'application.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier, le régime de Poutine a fait bloquer les plus grandes plateformes de réseaux sociaux américaines pour les internautes russes. Concrètement, Instagram, Facebook et Twitter sont concernés.

L'Etat russe veut empêcher, par des mesures de censure en ligne relativement étendues, que sa propre population reçoive des informations de sources indépendantes qui vont à l'encontre de la propagande officielle.

Depuis le printemps, les iPhones achetés en Russie doivent afficher une liste d'applications développées en Russie (à installer) lors de leur mise en service, y compris l'application VK. Apple y a été contraint par une loi promulguée par la Russie en 2021, comme l'a rapporté The Verge début avril. Entre-temps, les iPhones ne sont plus disponibles qu'en importation grise.

Selon l'agence de presse Reuters, la nouvelle loi s'inscrit dans une tentative plus large de Moscou de réduire sa dépendance vis-à-vis des entreprises étrangères et d'acquérir un plus grand contrôle sur Internet.

Quelles ont été les sanctions occidentales?

Les Etats-Unis et d'autres gouvernements occidentaux ont sanctionné de nombreuses personnes et entreprises liées au gouvernement russe, dont le PDG du groupe VK et allié de Poutine, Vladimir Kiriyenko.

Au début de cette année, Apple a cessé de vendre ses produits en Russie, comme l'écrit The Verge. En outre, l'entreprise américaine a rendu certaines applications d'actualités russes inaccessibles aux utilisateurs en dehors de la Russie, et ce quelques semaines seulement après que des sanctions aient empêché les clients des banques russes d'utiliser Google Pay et Apple Pay.

Quel est le rapport entre VKontakte et Telegram?

VKontakte a été fondé en 2006 par Pavel Durov. L'entrepreneur russe a été évincé de sa propre entreprise et a déclaré plus tard qu'il n'y avait pas de retour en arrière après avoir refusé publiquement de coopérer avec les autorités russes.

Par la suite, Durov s'est concentré sur le développement de son application de messagerie pour smartphone Telegram et en a fait l'une des principales plates-formes non américaines au monde.