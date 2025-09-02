en partie ensoleillé18°
Donald Trump est «très déçu» par Poutine

Donald Trump et Vladimir Poutine se sont serr
Donald Trump et Vladimir Poutine.Keystone

Donald Trump est «très déçu» par Poutine

La rencontre en Alaska entre les deux présidents n'a abouti à aucun progrès sur une issue à la guerre en Ukraine. Le républicain n'a toutefois pas précisé si sa déception aura des conséquences sur la Russie.
02.09.2025, 21:4102.09.2025, 21:41
Plus de «International»

Donald Trump s'est déclaré mardi «très déçu» par son homologue russe Vladimir Poutine, après que leur rencontre en Alaska n'a abouti à aucun progrès substantiel sur une issue à la guerre en Ukraine. Lors d'une interview à la radio avec le présentateur Scott Jennings, le président américain a déclaré:

«Nous avions une super relation. Je suis très déçu par le président Poutine. Des milliers de personnes meurent, c'est une guerre qui n'a aucun sens»
Donald Trump

Le président de 79 ans n'a cependant pas précisé si sa déception se traduirait par des conséquences sur la Russie, malgré son ultimatum de deux semaines donné à Moscou et qui doit arriver à échéance plus tard cette semaine.

Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»

Il a déclaré en outre ne pas être inquiet d'une potentielle alliance entre la Russie et la Chine, peu après une rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping à Pékin mardi, à la veille d'un défilé militaire géant. Il a affirmé:

«Je ne suis pas préoccupé du tout. Nous avons les forces militaires les plus puissantes au monde, de loin, et ils n'utiliseraient jamais leurs forces militaires contre nous. Croyez-moi, ce serait la pire chose qu'il puisse jamais faire.»

(ag/ats)

