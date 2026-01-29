faible pluie
La débâcle du Cybertruck de Tesla continue

epa11289314 A general view of a Cybertruck parked in a parking lot in Austin, Texas, USA, 19 April 2024. Tesla has recalled all 3,878 of their Cybertrucks due to a faulty accelerator pedal which can b ...
Le Cybertruck, une histoire qui va du buzz au flop.Image: keystone

Il devait bouleverser le marché des pick-up. Aujourd'hui, le Cybertruck de Tesla peine à séduire de nouveaux clients.
29.01.2026, 05:3329.01.2026, 05:33
Christopher Clausen / t-online
Un article de
t-online

Tesla connaît un échec persistant avec son pick-up électrique Cybertruck. Présenté comme un modèle révolutionnaire, il accumule les contretemps et les déboires. Initialement, Tesla prévoyait d'en produire 250 000 exemplaires par an, mais, l'an dernier, la demande n'a atteint qu'environ 8% de ce chiffre, selon les données du spécialiste des données automobiles Cox Automotive.

Face à l'impossibilité d'atteindre ses objectifs ambitieux, l'entreprise avait déjà réduit ses prévisions de production à 125 000 véhicules annuels.

Des chiffres décevants pour Tesla

Mais même ce chiffre s'avère trop ambitieux: selon les données de Cox Automotive, les ventes sont passées d'environ 39 000 unités en 2024 à seulement 20 200 l'an dernier. Autrement dit, les ventes ont été presque divisées par deux.

Il est important de préciser que Tesla ne communique pas de chiffres de ventes officiels pour le Cybertruck: il s'agit d'estimations basées sur les données disponibles. La demande réelle pourrait même être encore plus faible, certaines unités ayant apparemment été rachetées par les entreprises de Musk, SpaceX et xAI, pour écouler les excédents.

Les raisons du ralentissement des ventes

En Suisse, le Cybertruck n'est même pas homologué, car le pick-up ne répond pas aux normes européennes en matière de sécurité. Sur le marché américain, ses débuts avaient été relativement prometteurs: en 2024, malgré l'échec des objectifs de production, il restait le pick-up électrique le plus vendu.

Mais le Cybertruck semble, après un premier succès timide, ne pas avoir réussi à attirer de nouvelles catégories de clients. Il faut aussi dire que la politique de Donald Trump lui a été défavorable: fin septembre 2025, le crédit d'impôt américain pour les véhicules électriques a expiré. A cela s'ajoute un constat général: sur le marché des pick-up, les modèles électriques peinent actuellement à s'imposer. Ford a ainsi interrompu la production de son F-150 Lightning électrique, et d'autres marques rencontrent des résultats similaires avec leurs camionnettes électriques.

Des problèmes de qualité et une démission

De plus, Tesla fait face à d'autres problèmes avec le Cybertruck: en novembre 2025, il a été annoncé que Siddhant Awasthi, responsable des programmes Cybertruck et Model 3 chez Tesla, quittait l'entreprise après huit ans.

Tesla a pris une décision controversée pour la conduite autonome

La qualité du véhicule laisse également à désirer: en l'espace de deux ans, Tesla a dû lancer dix campagnes de rappel. Récemment, environ 6200 Cybertrucks ont été rappelés parce que la barre lumineuse optionnelle pouvait se détacher à cause d'un adhésif défectueux. Les surfaces non peintes font que le Cybertruck se détériore rapidement s'il n'est ni filmé ni repeint. Par ailleurs, des propriétaires se sont plaints de dysfonctionnements des fonctions de conduite automatisée.

Le SUV électrique de Tesla, le Model Y, se vend quant à lui toujours très bien.
Le SUV électrique de Tesla, le Model Y, se vend quant à lui toujours très bien.Image: Keystone

Pour autant, Tesla reste, selon les données de Cox Automotive, performant aux Etats-Unis: quelque 590 000 véhicules vendus représentent environ 46% du marché des véhicules électriques.

Alors que les ventes du Cybertruck ont chuté de 48%, celles du très stratégique Model Y n'ont reculé que de 4% sur le marché américain. Le Model 3, selon les estimations des analystes, aurait même enregistré une légère hausse d’environ 1%.

Le Cybertruck s'effondre, mais les autres modèles Tesla continuent de bien se vendre aux Etats-Unis

En 2025, General Motors a doublé les ventes de l'Equinox électrique pour atteindre 58 000 unités, tandis que celles du Cybertruck ont diminué de moitié pour atteindre 20 000 unités.
En 2025, General Motors a doublé les ventes de l'Equinox électrique pour atteindre 58 000 unités, tandis que celles du Cybertruck ont diminué de moitié pour atteindre 20 000 unités. Image: michael thomas / Cox Automotive

Traduit et adapté par Noëline Flippe

