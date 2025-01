Voici les plans de la Russie pour l'Ukraine et l'Occident

Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov veulent toujours annexer toute l'Ukraine à la Russie. Image: keystone

Moscou parle (encore) de paix, mais rêve de conquête

Le ministre des Affaires étrangères de Poutine expose dans une interview les conditions dans lesquelles la Russie est prête à négocier. Cela n'augure rien de bon pour l'Ukraine.

Christoph Cöln / t-online

La Russie s'est adressée à l'Ukraine juste à temps pour la nouvelle année. Peu avant les festivités du réveillon, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a pris la parole. Dans une interview accordée à l'agence de presse publique russe Tass, Lavrov a notamment évoqué des possibles négociations de paix. L'homme de 74 ans a une nouvelle fois exposé sa vision très particulière des choses.

La Russie serait donc prête à négocier – mais uniquement aux conditions fixées par le dirigeant Poutine. «La position de la Russie en ce qui concerne la résolution du conflit ukrainien est connue de tous», a déclaré Lavrov lors de l'entretien avec l'agence de presse Tass, favorable au Kremlin.

«Elle a été exposée par le président Vladimir Poutine à de nombreuses occasions, y compris lors de la conférence de presse annuelle du 19 décembre. Nous avons toujours été prêts à discuter, et nous le sommes toujours.»

Lavrov a souligné que les positions de Moscou n'avaient pas changé et que Poutine voulait toujours atteindre tous les objectifs de guerre. Parmi ceux-ci figurent notamment l'assujettissement de l'Ukraine, la destitution du gouvernement de Kiev et l'empêchement de l'adhésion du pays à l'Otan. Le Kremlin ne recule donc en rien sur ses intentions agressives, qui ont poussé Poutine à lancer son pays dans l'invasion massive de l'Ukraine en 2022.

Le régime de Poutine durcit sa rhétorique à l'égard de Kiev

Le ministre russe des Affaires étrangères a une nouvelle fois clairement indiqué que le régime de Poutine ne souhaitait pas participer à des négociations de paix tant que l'Ukraine n'abandonnerait pas sa tentative de rétablir son intégrité territoriale dans les frontières de 1991, c'est-à-dire de récupérer les territoires annexés par la Russie en violation du droit international. Lavrov a qualifié d'«ultimatum» à son pays les déclarations de Kiev allant dans ce sens. Il a ainsi durci sa rhétorique à l'égard du gouvernement de Volodymyr Zelensky.

Lavrov a de nouveau insisté que le président ukrainien fait partie du «régime néo-nazi de Kiev» qu'il faut renverser. Lorsque l'intervieweur a demandé ce que signifiait pour la Russie le fait que Zelensky ait récemment admis publiquement que l'Ukraine ne pourrait guère récupérer les territoires conquis par la Russie par des moyens militaires, le diplomate de 74 ans a déclaré:

«Qui sait ce que signifie cette déclaration publique de Volodymyr Zelensky… Il fait toutes sortes d’annonces. Pour être honnête, nous avons cessé de l’écouter»

La déclaration de Zelensky avait été interprétée comme un premier pas montrant que l'Ukraine pourrait se montrer prête à négocier avec la Russie en ce qui concerne l'intégrité territoriale du pays. Zelensky avait lui-même annoncé qu'il souhaitait mettre fin à la guerre en 2025 et qu'il comptait pour cela avant tout sur des efforts diplomatiques. Toutefois, il ne peut pas simplement abandonner les territoires conquis par la force par la Russie, «la Constitution ukrainienne l'interdit», a déclaré l'homme de 46 ans mi-décembre dans une interview au quotidien Le Monde.

La Russie ne serait pas vraiment intéressée par des négociations

Les analystes du think tank américain Institute for the Study of War (ISW) considèrent les déclarations de Lavrov comme une tentative de faire pression sur l'Ukraine et ses alliés avant l'entrée en fonction de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les experts militaires analysent:

«La Russie cherche probablement aussi à pousser l'Occident à contraindre l'Ukraine à accepter des concessions territoriales, dont Moscou tirerait un bénéfice à long terme»

Il semble que le régime russe se considère actuellement en position favorable pour obtenir, lors d'éventuelles négociations de paix, certains objectifs clés dans la soumission totale de l'Ukraine. Parmi ces derniers figure principalement l’exclusion de toute adhésion prochaine de Kiev à l’Otan. Elle offrirait à l’Ukraine des garanties de sécurité étendues, rendant plus difficile pour la Russie de relancer une agression contre son voisin dans les années à venir.

Sur ce point, Lavrov est clair: «Je tiens personnellement à souligner que nous avons besoin d'accords fiables et juridiquement contraignants qui éliminent les causes du conflit et scellent un mécanisme empêchant toute violation de ces accords.»

Les Etats-Unis doivent abandonner leur «doctrine» antirusse

Concernant les causes du «conflit», comme le ministre russe des Affaires étrangères appelle l'assaut de l'armée russe sur l'Ukraine, il a ajouté: «L'Otan a étendu son influence depuis de nombreuses années, ce qui a été l'une des principales causes de la crise ukrainienne. Dans ce contexte, il reste indispensable de garantir un statut non-aligné à l'Ukraine dans le cadre des objectifs de l'opération militaire spéciale [réd: terminologie officielle pour la guerre contre l'Ukraine en Russie]. Ces objectifs doivent être atteints».

Les experts de l'ISW concluent des déclarations de Lavrov que la Russie n'est en réalité pas du tout intéressée par des négociations avec l'Ukraine et qu'elle continuera à rechercher la capitulation totale de l'Ukraine.

Et l'Ukraine dans tout ça?

Dans son discours de Nouvel An, Zelensky a affirmé que le régime de Vladimir Poutine ne pouvait être digne de confiance, ni sur le champ de bataille ni dans les discussions.

«Si la Russie vous serre la main aujourd'hui, cela ne signifie pas que cette même main ne vous tuera pas demain»

Pour l'année à venir, le chef de l'Etat ukrainien a annoncé vouloir continuer à renforcer son pays. «Seul un pays fort sera respecté et écouté, tant sur le champ de bataille qu'à la table des négociations».

Volodymyr Zelensky ne se fait pas d'illusions sur la crédibilité de la Russie. Image: keystone

Le président ukrainien a également exprimé une grande confiance envers le président américain élu, Donald Trump:

«Je n’ai aucun doute que le nouveau président américain veut la paix et sera capable de mettre fin à l’agression de Poutine»

Dans son interview, Lavrov a toutefois laissé entendre que Moscou n'était jusqu'à présent guère enthousiasmée par les propositions américaines. «Nous ne sommes bien sûr pas heureux des propositions des membres de l'équipe Trump de reporter de 20 ans l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan et de déployer des forces de maintien de la paix britanniques et européennes en Ukraine». Selon Lavrov, ce n'est que lorsque les Etats-Unis abandonneront cette position et leur «doctrine» antirusse qu'un dialogue pourra avoir lieu.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci