Vladimir Poutine a décrété la loi martiale dans les territoires ukrainiens annexés.

Poutine instaure la loi martiale, voici ce que cela signifie

Avec l'instauration de la loi martiale, l'occupation russe étend son pouvoir. Pourquoi cette mesure? Que signifie-t-elle? Est-ce une déclaration de guerre officielle de la Russie? Aperçu des principales questions.

Le président russe Vladimir Poutine n'appelle toujours pas «guerre» son attaque contre l'Ukraine, qualifiée d'«opération militaire spéciale». Mais il décrète désormais l'état de guerre dans les quatre régions annexées – notamment au motif que la loi martiale ukrainienne y était en vigueur avant l'annexion. Cela signifie que la loi martiale russe est désormais en vigueur, ce qui s'accompagne de restrictions massives des libertés individuelles des habitants.

Un couvre-feu et une censure militaire sont en vigueur: des points de contrôle (checkpoints) sont mis en place et les possibilités de déplacement sont limitées, comme l'explique l'avocat russe des droits de l'homme Pavel Chikov. Il est également possible de procéder à des arrestations allant jusqu'à 30 jours, de confisquer des biens, d'interner des étrangers et de restreindre les voyages des citoyens russes à l'étranger. Le travail forcé dans les usines d'armement doit également être possible.

Pourquoi Poutine a-t-il pris cette décision? Que signifie-t-elle pour les habitants des régions occupées, ainsi que pour la Russie? Une déclaration de guerre officielle de la Russie à l'Ukraine est-elle désormais prévisible?

La Russie a un besoin urgent de main-d'œuvre

Gerhard Mangott, politologue et expert en sécurité de l'université d'Innsbruck, estime que cela est peu probable.

«Une déclaration de guerre formelle est totalement irréaliste»

Selon lui, on est encore loin au Kremlin d'une déclaration de l'état de guerre en Russie, car Poutine poursuit un autre objectif à moyen terme avec la proclamation de la loi martiale dans les territoires occupés:

«Il veut créer une base juridique pour une mobilisation générale dans ces régions annexées» Gerhard Mangott

L'armée russe serait soumise à une forte pression pour combler les pertes dans ses propres rangs.

«La Russie a un besoin urgent de main-d'œuvre»

Dans un premier temps, on a essayé de combler les lacunes par une mobilisation partielle en Russie. Maintenant, on va probablement essayer d'organiser des hommes pour le front dans les régions de Kherson et de Zaporijjia par des recrutements forcés. Dans les régions de Donetsk et de Louhansk, explique Gerhard Mangott, c'est de toute façon déjà la pratique.

Une escalade immédiate n'est toutefois pas devenue plus probable sur le front: il s'agit avant tout pour la Russie d'augmenter les effectifs de ses forces armées.

«La journée d'aujourd'hui est une documentation du droit de contrôle de la Russie sur ces quatre régions ukrainiennes»

Les régions limitrophes obtiennent des pouvoirs

C'est également l'avis de l'expert militaire Gustav Gressel du think tank European council on foreign relations (ECFR) à Berlin. Poutine veut étayer la revendication «que l'on règne sur ces territoires», a-t-il déclaré à la chaîne d'information Welt. En pratique, peu de choses changeraient dans les territoires occupés: ces derniers mois, l'armée russe a déjà «pris du galon», c'est-à-dire recruté des personnes de force, fait usage de pouvoirs de sécurité étendus et fait appel à des civils pour du travail forcé. La dernière étape ne ferait que donner à ces pratiques une prétendue légalité.

En outre, l'instauration de la loi martiale pourrait également avoir des répercussions sur l'image de la guerre telle qu'elle est perçue par les Occidentaux. Jusqu'à présent, les informations issues des réseaux sociaux permettaient de comprendre les mouvements de troupes, les marches et les manœuvres.

«Mais avec la nouvelle situation juridique, la publication de tels contenus est interdite» Gustav Gressel

Les violations des droits de l'homme s'aggravent

L'avocat des droits de l'homme Tchikov et d'autres experts soulignent en outre que, dans le contexte de la loi martiale, toutes les régions de Russie pourraient être concernées d'une manière ou d'une autre. Selon le Kremlin, la loi martiale entraîne un renforcement de la surveillance des sites militaires et d'autres sites gouvernementaux.

Il s'agit en particulier d'assurer l'ordre public, c'est-à-dire de renforcer la protection des voies de circulation et de communication ainsi que des installations énergétiques. En outre, des évacuations peuvent être ordonnées afin de reloger les personnes dans des régions sûres.

Les citoyens peuvent également être appelés à participer à des tâches de défense, par exemple pour réparer des dommages de guerre, comme l'explique le juriste Tchikov. Enfin, le travail des partis politiques et le droit de réunion ou de grève seront également limités. Les défenseurs des droits de l'homme craignent que la situation difficile dans les régions ukrainiennes concernées, qui vivaient déjà sous le régime de la loi martiale ukrainienne, ne s'aggrave encore du fait que les autorités russes disposent de pouvoirs accrus. (t-online, ld)