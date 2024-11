La menace que représente une Russie impérialiste sous la présidence de Vladimir Poutine persistera. Image: watson/keystone

Poutine force l'Europe à trouver des centaines de milliards de francs

En raison de la menace russe et sous la pression du président américain Donald Trump, les budgets de défense en Europe continueront d'augmenter. L'objectif actuel de l'Otan pourrait être réévalué à la hausse. Mais qui va payer pour cela?

Remo Hess, bruxelles / ch media

Depuis 1000 jours, un conflit sanglant ravage l'Ukraine. Malgré tous les efforts diplomatiques, il ne semble pas sur le point de s'arrêter. Et même si c'était le cas, la menace que représente une Russie impérialiste sous la présidence de Vladimir Poutine persistera.

Les Etats européens ont réagi et augmenté leurs dépenses de défense. Avec le Canada, les Européens dépensent actuellement plus de 400 milliards d'euros pour la défense, soit plus de la moitié des Etats-Unis, la plus importante puissance militaire du monde. Pour la première fois cette année, ils ont atteint l'objectif de l'Otan de consacrer au moins 2% de leur performance économique à la défense.

Mais ce n'est pas suffisant. «C'est formidable que nous atteignions l'objectif de 2%. Mais ce n'est clairement pas suffisant», a averti le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, mardi, à Bruxelles, lors de la réunion des ministres européens de la Défense. C'est à lui qu'il reviendra de satisfaire le futur président américain Donald Trump. Et ce dernier est bien connu pour vouloir en voir plus de la part des Européens.

Des montants énormes

Donald Trump l'a déjà dit: l'objectif de l'Otan doit être revu à la hausse, passant de 2 à 3%. Ce n'est pas irréaliste. Le général allemand de l'Otan Christian Badia a confirmé dans une interview récente que l'on se dirigeait vers 3%.

En fait, certains pays européens membres de l'Otan vont déjà plus loin: en 2024, la Pologne a consacré 4,1% de sa puissance économique à l'armée. Les deux pays baltes, l'Estonie et la Lettonie, mais aussi la Grèce, dépassent les 3%.

Mais ce qui est décisif pour l'Europe, c'est ce que font les poids lourds que sont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. En raison de leur taille, leurs dépenses de défense pèsent particulièrement lourd dans la balance.

Pour situer les choses: cette année, le budget de la défense de l'Allemagne, tout compris, s'élève à environ 80 milliards d'euros. Si Berlin passait à 3%, on obtiendrait 120 milliards par an pour l'armée fédérale. Cela représenterait environ un quart du budget fédéral total et le poste le plus important après les dépenses sociales. En France, les dépenses de défense dépasseraient les 90 milliards d'euros. Au Royaume-Uni, elles dépasseraient les 100 milliards. En Europe, les dépenses supplémentaires s'élèveraient à plusieurs centaines de milliards d'euros.

Ce sont des montants énormes. A l'époque de la guerre froide, 3% étaient la norme. Dans les années 1980 et jusqu'à la veille de la réunification, le budget militaire de l'Allemagne était d'environ 3,2%. Même le «chancelier de la paix» social-démocrate Willy Brandt, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1971 pour sa «politique vers l'Est», a investi plus de 3% dans la dissuasion militaire.

Pour faire face à la Russie, l'Europe doit s'unir

La question cruciale est de savoir comment financer le réarmement de l'Europe en ces temps de crise financière. Si l'on veut préserver la cohésion sociale, il ne semble pas possible de procéder à des redéploiements et à des exercices d'économie.

L'Allemagne débat donc d'un assouplissement du frein à l'endettement. Le chancelier Olaf Scholz voulait l'imposer en invoquant une «situation d'urgence» causée par la guerre en Ukraine. Mais le Parti libéral-démocrate (FDP), qui a quitté la coalition, a étouffé la discussion. Quoi qu'il en soit, le futur chancelier, qu'il s'agisse d'Olaf Scholz, de Friedrich Merz ou de qui que ce soit d'autre, devra résoudre la question de l'approvisionnement en argent.

Beaucoup, en Allemagne, se tournent donc vers Bruxelles. En effet, la Commission européenne envisage de modifier les règles de répartition des fonds de cohésion afin de permettre le financement de projets liés à la défense et à la sécurité. Avec environ 390 milliards d'euros alloués entre 2021 et 2027, les fonds de cohésion sont, après les aides agricoles, les plus grands budgets financiers de l'UE. Le problème? Ces fonds sont destinés aux pays de l'UE économiquement les plus faibles et non à des pays comme l'Allemagne, l'Italie ou la France.

Une autre idée serait de contracter de nouvelles dettes communes pour l'UE. Cela avait déjà été fait lors de la pandémie du Covid-19. Les pays baltes, la Grèce, la Pologne ou la France seraient favorables à cette solution. En revanche, l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Autriche, qui sont traditionnellement réticents à la mutualisation des dettes, s'y opposent.

Indépendamment du financement, l'Europe ne peut cependant pas éviter une chose: non seulement faire davantage, mais surtout faire davantage ensemble. En effet, les pertes dues à la dispersion des projets de défense non coordonnés sont un problème de longue date. Chacun achète son propre char, son propre avion et ses propres drones. Pour remédier à cela, l'UE a créé le poste de commissaire à la Défense. Celui-ci devrait garantir l'efficacité tant attendue. Cependant, il est peu probable que les gouvernements le laissent faire.

Traduit et adapté par Noëline Flippe