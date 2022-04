Des soldats russes se rendent à l'armée ukrainienne. image: twitter

Déserteurs russes: «Je m'attendais à ce que ça arrive»

Les désertions se multiplient au sein de l'armée russe. Les difficultés qu'elle rencontre sur le terrain jouent un rôle important, mais n'expliquent pas tout, selon le psychologue militaire Hubert Annen. Interview.

Corsin Manser

La guerre en Ukraine dure depuis plus d'un mois. Que peut-on dire du moral des deux camps?

Hubert Annen: Les Ukrainiens défendent leur propre pays. D'un point de vue idéologique, c'est une situation de départ très différente de celle du soldat russe moyen, qui n'a peut-être même pas été informé précisément de l'objectif de sa mission. Soudain, il se retrouve en territoire ennemi, le ravitaillement ne fonctionne pas, le temps est mauvais et l'ennemi est plus fort qu'on ne le pensait au départ. Il y a donc des différences considérables entre les deux camps sur le plan moral.

Quelle est l'importance du moral des troupes dans une guerre?

On peut faire une comparaison avec le sport. Une équipe faible sur le papier peut battre une équipe réputée plus forte. Et ce, si l'esprit d'équipe et l'attitude sont meilleurs. Comme dans le sport, le moral est aussi un facteur dans la guerre.

Mais on ne peut pas gagner une guerre uniquement avec un bon moral...

Lorsque l'adversaire est plus fort et plus endurant, le moral n'est bien sûr pas toujours décisif pour remporter le match. Ce facteur entre en jeu lorsqu'il y a un certain degré d'égalité.

Pour l'instant, les fronts ne bougent pas beaucoup en Ukraine. Peut-on donc parler d'une certaine égalité?

Oui, c'est possible. Les Ukrainiens ont certains avantages, même si leur armée est beaucoup plus petite. Ils connaissent mieux la situation dans leur propre pays et le ravitaillement fonctionne sans doute plus facilement. Si la guerre dure depuis si longtemps, c'est certainement parce que les Ukrainiens font beaucoup de choses bien dans le domaine de la tactique militaire.

«Dans un moment comme celui-ci, le facteur moral joue certainement un rôle. Il est toutefois impossible de dire s'il est décisif»

Hubert Annen est professeur de psychologie et de pédagogie militaires à l'Académie militaire de l'EPF de Zurich. Il est en outre colonel de l'armée suisse. image: zvg

Dans les villes occupées, il y a des manifestations pacifiques de la population ukrainienne, comme à Kherson. Quelle influence cela a-t-il sur les occupants?

C'est difficile à évaluer. Après des décennies sous Vladimir Poutine, qui a souvent fait écraser les révoltes, le soldat russe a peut-être une autre attitude face aux protestations que les gens ici en Occident. La question se pose toujours de savoir quelles sont les autres possibilités du soldat russe que d'obéir aux ordres.

Il pourrait déserter...

Ce n'est pas si simple. Même si le soldat n'est pas convaincu par ce qu'il fait, le premier point de référence est son groupe primaire. Même si son moral n'est pas très élevé, il doit avoir une très bonne alternative pour quitter sa compagnie.

«Il ne faut pas oublier: le soldat russe se trouve toujours en territoire ennemi»

Pourtant, les informations selon lesquelles des soldats russes désertent se multiplient. Qu'en pensez-vous?

Je m'attendais à ce que cela se produise. C'est ce que suggère la recherche, qui s'est longuement penchée sur la question de savoir pourquoi un soldat se bat en premier lieu.



Et pourquoi le fait-il?

Il se bat avant tout pour son groupe primaire, pour ses camarades. Lors d'un combat, le soldat est le plus proche du camarade qu'il connaît depuis longtemps. En grande partie indépendamment de toute idéologie. La peur pour sa propre vie est bien sûr un facteur très important qui pousse un soldat à se battre. La qualité du commandement joue également un rôle. Il y a des cas dans le passé où elle n'était pas du tout adaptée.

Par exemple?

Pendant la guerre du Vietnam, il y a eu des centaines de cas de soldats américains qui ont tué leurs supérieurs. Généralement avec une grenade à fragmentation, afin de ne pas laisser de traces. C'est ce que l'on appelle le «fragging», terme qui fait référence à la «fragmentation grenade». C'est ce qu'ont fait les soldats américains parce qu'ils n'étaient pas convaincus par leurs chefs.

Nous n'avons pas encore entendu parler de tels cas en Ukraine...

Non, mais on sait que dans l'armée russe, la différence entre les officiers et les soldats est très grande. C'est pourquoi le soldat russe peut ne pas se sentir aussi obligé d'obéir à un ordre. Surtout si celui-ci le met en danger de mort. Si le facteur d'engagement entre le commandement et les soldats n'est pas bon, cela peut certainement être un élément qui pousse les soldats à chercher des alternatives.

image: keystone

Les officiers ont-ils vraiment de si mauvais rapports avec les soldats de l'armée russe?

Il y a un grand décalage entre le niveau des officiers et celui des équipages. Pour les cadres de l'armée russe, les soldats sont simplement des numéros qu'on envoie à la guerre. De ce point de vue, je m'attendais à ce qu'il y ait des déserteurs.

Pourquoi le fossé entre les soldats et les cadres est-il si grand dans l'armée russe?

L'armée russe est très hiérarchisée. C'est lié à l'histoire du pays, qui a longtemps été une monarchie. Il y a toujours eu des gens puissants qui attachaient beaucoup d'importance à ce que la hiérarchie ne soit pas affaiblie. Aujourd'hui encore, la recrue russe au début de la conscription ne vaut pas grand-chose pour ses supérieurs. Souvent, les cadres quittent la caserne dès le début de l'après-midi et laissent les soldats à eux-mêmes.

Est-ce différent en Suisse, par exemple?

Oui, au cours de répétition, on s'y tutoie normalement jusqu'au niveau du commandant de compagnie. Ce dernier est présent au quotidien. Le climat est généralement celui de la camaraderie. En Russie, en revanche, la recrue est une masse manipulable pendant les premiers mois. Sur YouTube, on peut voir des vidéos montrant des recrues battues à coups de poing. Il existe même un terme, «Dedovchtchina», pour désigner le harcèlement systématique des jeunes soldats conscrits par leurs aînés en Russie.

Les Ukrainiens proposent des alternatives assez concrètes aux Russes. Ils leur promettent par SMS 10 000 dollars américains et un droit de séjour s'ils désertent. De telles offres sont-elles normales dans une guerre?

Les moyens pour le faire sont bien sûr nouveaux. Mais la souveraineté en matière d'information a toujours été un élément important de la guerre. Autrefois, on n'influençait pas l'adversaire avec des SMS, mais par exemple avec des tracts ou des émissions de radio qui étaient délibérément diffusées sur les fréquences de l'adversaire.

Y a-t-il une méthode qui s'est révélée particulièrement efficace?

En Afghanistan, les Etats-Unis ont distribué des tracts présentant le soldat américain comme un ami. Une utilisation particulièrement efficace des tracts s'est produite en 1991 lors de la guerre du Golfe.



Que s'est-il passé?

Des tracts sous forme de billets de banque ont été largués au-dessus des troupes irakiennes. A première vue, les billets semblaient authentiques, raison pour laquelle de nombreux Irakiens les ont ramassés. Mais les billets étaient faux. Au verso, il y avait une invitation aux Irakiens à renverser Saddam Hussein. De nombreux prisonniers de guerre irakiens avaient effectivement ce tract sur eux par la suite, ce qui a permis de conclure que cette action avait été très efficace. L'armée américaine aurait toutefois d'autres méthodes de guerre psychologique en réserve.

Voici l'un des faux billets de banque utilisés pendant la guerre du Golfe. image: https://www.govmint.com/8pc-gulf-war-leaflets-collection

Par exemple?

L'armée américaine serait en mesure d'imprimer un journal de telle sorte que la population pense dans un premier temps qu'il s'agit d'une information provenant de ses propres rangs. Aujourd'hui, il existe des méthodes similaires pour le domaine en ligne. Ils peuvent également manipuler en partie les émissions de télévision et de radio de manière à ce que cela serve leurs propres objectifs.

Les SMS sont donc peut-être nouveaux. Mais les tentatives de traiter l'adversaire avec des informations existent depuis longtemps.

La tromperie et la contre-tromperie sont une caractéristique des conflits armés depuis qu'ils existent.