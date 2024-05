L'Ukraine semble désormais attaquer avec des ballons. Keystone

Une arme mystérieuse flotte au-dessus des troupes russes

La pénurie de munitions rend l'Ukraine inventive: elle attaque désormais les soldats ennemis depuis les airs avec des ballons artisanaux.

Thomas Wanhoff / t-online

Plus de «International»

Un article de

Ils volent à haute altitude, coûtent peu et sont difficilement détectables. Sur le front ukrainien, des ballons spéciaux sont apparemment utilisés en remplacement des munitions devenues rares. Selon les médias, l'armée ukrainienne aurait développé une méthode inhabituelle pour atteindre les troupes russes.

Un ballon présumé ukrainien: la photo a été publiée sur un canal télégraphique russe. Telegram/Azimut_31

La Russie a aussi utilisé des ballons

Les ballons à longue portée peuvent larguer des grenades depuis une grande hauteur. Contrairement aux drones, ils sont silencieux et peu coûteux. Selon Forbes, ces ballons drones noirs seraient équipés de composants électroniques disponibles dans le commerce et communiqueraient par satellite.

«Des progrès récents dans les logiciels et une meilleure compréhension des schémas de vent signifient que de tels ballons peuvent être contrôlés avec une précision considérable sur de longues distances» Forbes

La Russie a également utilisé des ballons sur le front. En février, selon Forbes, des ballons météorologiques russes auraient été repérés en Ukraine, recouverts d'un revêtement spécial les rendant largement invisibles aux radars.

Ils auraient cependant été utilisés principalement comme diversion face aux systèmes de défense aérienne ukrainiens pendant que des drones et des missiles russes attaquaient simultanément. En mars, des sources russes ont rapporté avoir abattu pour la première fois des ballons ukrainiens chargés d'explosifs. Désormais, ces engins volants pénètrent de plus en plus loin dans l'espace aérien russe.

Selon le site russe Mash, deux ballons chargés d'un kilogramme de TNT chacun ont été abattus près de la ville de Lipetsk, à mi-chemin entre la frontière ukrainienne et Moscou. Ils transportaient des grenades et étaient équipés d'un revêtement antiradar.

La photo publiée sur Telegram est censée montrer l'un des ballons lancés. On y voit l'enveloppe noire. Telegram/Azimut_61

Sur des photos publiées par Mash et le canal Azimut_61 sur Telegram, on peut voir un sac en plastique noir dans un arbre, auquel est attaché un cordon. Un flacon en plastique - apparemment pour équilibrer le ballast - ainsi que des explosifs et de l'électronique y étaient fixés.

Le mystère du matériau de l'enveloppe du ballon

Le mystère plane toutefois sur le type de matière dont sont faits les ballons. L'expert en ballons Chris Hillcox a déclaré à Forbes:

«Le matériau noir n'est pas un ballon, il ressemble plutôt à un parachute surdimensionné» Chris Hillcox

Selon lui, il existe trois catégories de ballons: les ballons de fête, remplis de gaz sous pression, ceux sans pression, dont l'enveloppe se dilate en montant, et les ballons en latex blanc habituels utilisés par les météorologistes, qui atteignent une certaine altitude avant d'éclater. Aucune de ces descriptions ne correspond aux engins volants utilisés par l'Ukraine.

Steve Randall, de l'entreprise d'ingénierie Random Engineering, a déclaré au magazine que l'appareil semblait être de fabrication artisanale et ne ressemblait en rien à un ballon météorologique normal. C'est surtout l'électronique qui semblait avoir été astucieusement assemblée et qui devrait permettre au ballon d'avoir une portée allant jusqu'à 100 kilomètres.

Technologie raffinée : un fil chaud libère les munitions

Sur la plateforme X, un physicien qui a analysé des enregistrements accessibles au public détaille: «les munitions sont transportées grâce à une corde qui passe par une boucle de fil. Cette boucle de fil est une partie importante du fonctionnement du système». Apparemment, un récepteur GPS, programmé avec des coordonnées cibles, est présent dans l'un des composants.

«Le module Bluetooth est le cerveau du ballon. Ce module peut activer un relais pour faire passer du courant à travers la boucle de fil qui retient la corde des munitions. La boucle devient très chaude et fond ou brûle à travers la corde, libérant les munitions.» Un physicien sous le nom de DanielR

Cette forme de guerre aérienne n'est pas nouvelle. Le journal Scientific American rapportait déjà en 1849 des projets d'attaques de la ville italienne de Venise avec des bombes. L'article mentionne également qu'en 1794, des ballons avaient déjà été utilisés pour des vols de reconnaissance.

(Traduit de l'allemand par Tim Boekholt)