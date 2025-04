Un groupe de soldats russes après avoir été libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine, le mercredi 19 mars 2025. Image: AP

Les pertes russes auraient considérablement augmenté

L'Otan vient de publier une nouvelle estimation de l'ampleur des pertes russes. Moscou aurait perdu près d'un million de soldats.

Selon de récentes estimations, les pertes russes dans la guerre contre l'Ukraine ont encore considérablement augmenté. En marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles, un haut fonctionnaire de l'Otan a évoqué jusqu'à 250 000 morts côté russe. Au total, il a chiffré le nombre de soldats russes tués ou blessés à environ 900 000.

Pour le seul mois de février, on estime à plus de 35 000 le nombre de pertes russes. Par pertes, on entend toujours les soldats tués ou blessés. Fin octobre 2024, l'Otan évoquait un chiffre de plus de 600 000 soldats perdus côté russe.

Pour expliquer ces chiffres en forte hausse, le fonctionnaire de l'Otan souligne la récente extension des zones de combat. De plus, les opérations militaires ont parfois été un peu plus intenses que planifiées.

Par ailleurs, le fonctionnaire de l'Otan a chiffré à environ 1500 le nombre de soldats nord-coréens tués en mission pour la Russie, et à environ 3500 le nombre de blessés. Il a indiqué que le nombre total de Nord-Coréens stationnés dans la région de Koursk s'élevait à environ 11 000. Quelque 3500 autres auraient été envoyés en Russie en janvier et février pour s'entraîner.

De lourdes pertes matérielles

Selon les données américaines, la Russie a en outre perdu plus de 4000 chars jusqu'à présent. Le nombre de blindés détruits correspond presque au contingent américain, a déclaré jeudi le général américain le plus haut gradé en Europe, Christopher Cavoli, lors d'une audition devant la commission des forces armées du Sénat américain à Washington.

L'officier était interrogé par les sénateurs sur les conséquences pour l'armée ukrainienne si les Etats-Unis continuaient de réduire leur aide militaire et leur soutien en matière de renseignement. Christopher Cavoli a été clair:

«Cela aurait certainement un effet rapide et néfaste en ce qui concerne leur capacité de combat»

Selon lui, les forces armées ukrainiennes dépendent du soutien américain pour intercepter les missiles russes et ont besoin du renseignement pour frapper les postes de commandement et la logistique russes.

