Kadyrov critique la nouvelle loi «moyenâgeuse» de Poutine

En outre, il sera plus difficile pour les employeurs de recruter des immigrés en tant que travailleurs. L'employeur est tenu de signaler à un organisme public qu'il a l'intention d'embaucher un migrant, et celui-ci décide alors si la personne peut être engagée ou non. En outre, l'employeur doit payer une partie de l'impôt sur le revenu à l'avance, sans que la personne n'ait travaillé une seule heure pour l'entreprise.

Et il s'en prend encore plus durement au gouvernement:

«Je suis de près l'évolution rapide de la situation dans notre pays en ce qui concerne le durcissement de la politique migratoire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que certaines des mesures prises sont décevantes. On a l'impression que quelqu'un monte délibérément la Russie contre des régions voisines et fraternelles»

Il n'est pas fréquent que la politique de Vladimir Poutine en Russie soit critiquée publiquement, et encore moins par un de ses proches. C'est pourtant ce qu'a fait le président de la république de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Sur Telegram, où plus de deux millions de personnes le suivent, il a critiqué la politique migratoire du gouvernement russe:

Donald Trump est-il en train d'organiser un «rassemblement nazi»?

Le candidat républicain a fait sensation cette fin de semaine, en annonçant deux meetings imposants dans des Etats qu'il est pourtant sûr de perdre. Le premier à Coachella, en Californie, l'autre, au célèbre Madison Square Garden de New York. Là où 20 000 partisans d'Hitler s'étaient réunis le 20 février 1939. Et ça fait jaser.

Depuis plusieurs semaines, Donald Trump et Kamala Harris dépensent tous deux une fortune en Pennsylvanie. Plus qu'un Etat clé, la Pennsylvanie pourrait bien avoir le pouvoir d’élire à lui seul le prochain président des Etats-Unis. Plus généralement, les candidats donnent de leur personne dans les territoires les plus disputés, de la Géorgie au Wisconsin, en passant par la Caroline du Nord, histoire de faire pencher les urnes de leur côté.