Pourquoi Poutine n'a fait défiler qu'un seul char

Les Moscovites ont assisté à un défilé militaire plus petit que d'habitude ce 9 mai. Un seul char a pris part au cortège: un vieux T-34 de la Seconde Guerre mondiale. Un choix qui peut s'expliquer, mais qui a suscité l'hilarité des pro-Ukrainiens.

Ce mardi, la Russie a célébré le 9 mai, le jour qui commémore la victoire des troupes alliées sur l'Allemagne nazie, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Evénement clé pour la propagande de Poutine, ce «Jour de la Victoire» est surtout marqué par le défilé militaire sur la Place Rouge à Moscou.

Traditionnellement, ce défilé donne au Kremlin l'occasion de faire étalage de sa puissance militaire. En 2015, à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire, 16 000 soldats avaient participé au cortège. L'année passée également, de nombreux chars d'assaut, dont des T-14, des T-80 et des T-72, avaient traversé les rues de la capitale russe.

Cette année, c'était différent. «Seuls» 8000 soldats ont marché sur la Place Rouge, encore moins qu'en 2020, en pleine période Covid. Surtout, un seul tank a pris part au défilé. Il s'agit d'un T-34, le légendaire blindé soviétique de la Seconde Guerre mondiale.

Une relique vieille de 83 ans

Beaucoup d'observateurs tablaient sur un défilé plus modeste. En effet, la Russie a perdu énormément de chars en Ukraine, jusqu'à la moitié des exemplaires déployés, selon des estimations datant de janvier. Le Kremlin avait donc moins de véhicules à disposition, et ne voulait pas afficher au grand jour l'ampleur de ses pertes.

Pourtant, cela ne veut pas dire que Moscou n'avait qu'un seul char à disposition pour le défilé. «Malgré les lourdes pertes subies en Ukraine, la Russie aurait pu aligner davantage de véhicules blindés», estime jeudi le ministère britannique de la Défense. La raison serait la suivante:

«Les autorités se sont probablement abstenues de déployer davantage de chars parce qu'elles veulent éviter les critiques internes concernant la priorité donnée aux défilés par rapport aux opérations de combat» Le ministère britannique de la Défense.

A cela s'ajoute le fait que le T-34 n'est pas un modèle comme les autres. Considéré comme l'un des meilleurs chars de son époque, ce blindé a joué un rôle essentiel sur le Front de l'Est au cours de la Seconde Guerre mondiale. Pour cette raison, il est devenu l'un des symboles de la victoire contre le nazisme.

Le fait que le T-34 n'ait pas été accompagné par d'autres chars plus modernes n'a en tout cas pas échappé aux observateurs et a provoqué un déluge de réactions. Tout d'abord parmi le public moscovite: «C'est si nul. Il n'y a pas de chars», a par exemple déclaré une spectatrice au New York Post.

Kiev n'a évidemment pas loupé l'occasion pour se moquer de l'armée de Poutine. «Il est beaucoup plus facile de trouver des équipements militaires russes modernes dans les expositions de trophées en Ukraine que dans les défilés de la Victoire à Moscou», a par exemple tweeté le ministère ukrainien de la Défense, se référant aux épaves des tanks russes détruits exposés dans le centre de Kiev. 👇

