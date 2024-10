La Russie aurait tiré la plus grosse bombe au monde

Un énorme nuage de fumée s'élève au-dessus de ruines. Moscou aurait eu recours à une bombe particulièrement puissante.

Thomas Wanhoff / t-online

La Russie aurait utilisé l'une des bombes non nucléaires les plus puissantes dans la région de Kharkiv. Selon des informations circulant sur Telegram et les médias sociaux, il s'agirait d'une bombe dite thermobarique. L'agence de presse ukrainienne InsiderUA a filmé une explosion qui se serait produite dans la ville de Volchansk, au nord-est de Kharkiv.

L'engin en question serait baptisé ODAB-9000. Il pèserait jusqu'à neuf tonnes et selon le magazine américain Newsweek, on le surnommerait «le père de toutes les bombes» dans les milieux militaires.

Vidéo: twitter

Dans la vidéo, on voit un missile s'écraser sur un quartier, déjà passablement détruit. Après l'explosion, un gigantesque nuage de fumée s'élève. Une onde de choc frappe alors plusieurs bâtiments dans un large périmètre.

L'ODAB-9000 aspire redoutablement l'oxygène

Ces bombes sont des armes particulièrement puissantes qui utilisent l'oxygène de l'air ambiant pour la détonation. Lorsqu'elles sont larguées ou tirées, elles libèrent d'abord un nuage de matériaux inflammables (généralement un aérosol de combustible) qui se mélange à l'air. Ce nuage s'infiltre dans toutes les ouvertures de bâtiments ou d'installations de défense qui ne sont pas entièrement hermétiques. Puis il s'embrase, provoquant une forte explosion. L'oxygène présent dans l'air ambiant renforce alors cet effet.

Il s'en suit une énorme onde de choc, et une forte dépression (un vide d'air), car l'explosion consomme l'oxygène de l'environnement. Ce qui a un effet dévastateur tant sur les bâtiments que sur les humains.

Voici l'ODAB-9000. Image: Ministère russe de la Défense

Le doute subsiste

Selon la BBC, les Etats-Unis ont testé, en 2003, une bombe de 9800 kilos, aussi appelée «la mère de toutes les bombes». Quatre ans plus tard, la Russie a développé un engin similaire, le «père de toutes les bombes». L'explosion générée correspondait à celle d'une bombe conventionnelle de 44 tonnes – ce qui en faisait le plus gros engin explosif non nucléaire au monde.

Des doutes subsistent toutefois quant à l'utilisation d'une ODAB-9000. Selon les milieux militaires ukrainiens, un bombardier stratégique aurait été nécessaire pour le largage, mais on n'en a pas vu sur les écrans radar, rapporte Newsweek. Des ODAB-1500, plus légères, pourraient également être lancées par des lance-roquettes, a déclaré au magazine Sidharth Kaushal, doctorant au Royal United Services Institute britannique. Il pourrait également s'agir d'une FAB-9000, une autre bombe particulièrement lourde puisqu'elle pèse neuf tonnes, a-t-il ajouté.

«La Russie renforce ses activités aériennes et de missiles aussi bien à proximité des lignes de front que plus en retrait. Les attaques de missiles à l'arrière-plan visent à détruire le réseau énergétique ukrainien et à épuiser les réserves avant l'hiver». Sidharth Kaushal

Pour l'expert militaire ukrainien Mikhaïlo Chirokhov, il ne s'agissait pas de l'ODAB-9000. Celle-ci n'est que rarement employée. Il voit plutôt dans la diffusion de la vidéo des tentatives russes de propagande pour attiser la peur. C'est ce qu'il a déclaré à New Voice Ukraine. Les séquences proviennent apparemment de blogueurs militaires. «Ils ont enregistré une vidéo d'une bombe de trois ou de 1,5 tonne, l'ont modifiée avec une technologie moderne et l'ont fait passer pour l'utilisation d'un modèle de neuf tonnes», suppose Chirokhov.

Adaptation française: Valentine Zenker