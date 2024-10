Le sergent de l'armée américaine a été condamné à plus de trois ans de prison en Russie. Keystone

Un soldat américain rencontre une Russe en ligne et finit en prison

Un sergent de l'armée américaine de 34 ans, stationné en Corée du Sud, a rencontré sur une application de rencontre une Russe de Vladivostock, dans l'Extrême-Orient russe. Mais les choses ont mal tourné.

Des médias russes ont diffusé mardi matin une interview en détention du soldat américain Gordon Black, condamné en Russie à une peine de prison pour menaces de mort et vol.

Selon ses propos rapportés par les médias et couverts par la traduction en russe, il explique notamment avoir reçu la visite consulaire de diplomates américains et exprime son souhait de rentrer chez lui, ajoutant que cela dépendait de Washington. Les images diffusées ne permettent pas de déterminer à quel point Gordon Black était libre de ses propos.

La rencontre en ligne tourne mal

Que s'est-il passé pour que ce citoyen américain termine dans une des geôle de Poutine? Selon les médias américains, le soldat américain de 34 ans, sergent dans l'US Army, était déployé en Corée du Sud.

Il était venu à Vladivostok pour vivre une relation amoureuse avec une Russe rencontrée via une application.

Mais les choses n'ont pas tourné comme prévu. La justice russe l'accuse de l'avoir battue et de lui avoir volé 10 000 roubles, soit un peu plus de cent euros.

Il a été condamné en juin à trois ans et neuf mois d'emprisonnement pour menaces de mort et vol. Le tribunal de la région de Primorié à Vladivostok (Extrême-Orient russe) a rejeté en août son appel.

Une stratégie d'échange de prisonniers

Ces dernières années, plusieurs citoyens américains ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines en Russie. Washington, qui soutient militairement et financièrement Kiev face à l'armée russe en Ukraine, accuse Moscou de vouloir les échanger contre des Russes détenus aux Etats-Unis.

Le 1er août, l'Occident et la Russie ont procédé au plus grand échange de prisonniers depuis la fin de la Guerre froide, parmi lesquels figuraient des opposants russes, le journaliste américain Evan Gershkovich et l'ancien Marine Paul Whelan, libérés par Moscou.

L'accord avait permis la libération de seize personnes détenues en Russie et au Bélarus, en échange de huit Russes incarcérés aux Etats-Unis, en Allemagne, en Pologne, en Slovénie et en Norvège, ainsi que les deux enfants d'un couple condamné pour espionnage.

