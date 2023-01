Boudanov prévoit les «combats les plus chauds» pour mars et annonce une offensive ukrainienne pour le printemps. Image: sda

Kiev se prépare à attaquer «de plus en plus profondément» en Russie

Le chef des services secrets ukrainiens, Kyrylo Boudanov, estime que les attaques dans le territoire russe vont se multiplier. Kiev serait également en train de préparer une nouvelle offensive.

Le chef des services de renseignement militaires ukrainiens Kyrylo Boudanov s'attend à davantage de frappes sur le territoire russe. Ces attaques seront menées «de plus en plus profondément» en Russie, a-t-il déclaré lors d'un entretien avec la chaîne américaine ABC News.

Interrogé sur la responsabilité de l'Ukraine dans les récentes explosions sur l'aéroport militaire russe Engels-2, le militaire n'a pas voulu donner de réponse directe. «Je pourrai en parler après la guerre», a déclaré Boudanov. Il s'est toutefois dit très heureux d'avoir été témoin de ces attaques.

En décembre, deux aéroports militaires russes avaient été attaqués par des drones. Le dernier incident en date, survenu après Noël à des centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne, avait fait trois morts. Kiev n'avait pas officiellement revendiqué la responsabilité de ces frappes.

Le chef du renseignement ukrainien s'est exprimé plus concrètement sur les activités militaires en Crimée, occupée par la Russie. Celle-ci est un territoire ukrainien.

«Nous pouvons utiliser n'importe quelle arme sur notre territoire national» Kyrylo Boudanov

Kyrylo Boudanov, chef des services secrets ukrainiens. Image: sda

Boudanov prévoit les «combats les plus chauds» pour mars et annonce une offensive ukrainienne pour le printemps. «Nous verrons alors de nouvelles libérations de territoires occupés et les dernières défaites de la Fédération de Russie.»

«Un Etat terroriste»

Malgré son attitude plutôt réservée, due en partie à sa profession, Boudanov s'est montré choqué par une visite au front près de la ville contestée de Bakhmout. Il a affirmé y a vu des montagnes de cadavres, que les soldats russes ont en partie utilisés comme couverture. Le régime de Moscou est devenu «la cible de moqueries» face aux pertes massives de soldats.

«La Russie ne représente plus de danger militaire pour le monde» Kyrylo Boudanov

1 / 12 La bataille fait rage à Bakhmout source: sda / libkos

Seul l'arsenal nucléaire est une source de préoccupation. Il demande que la Russie soit débarrassée de ses armes atomiques ou que celles-ci soient placées sous contrôle international. Boudanov ajoute:

«Un Etat terroriste qui brandit la menace nucléaire et profère des menaces n'est pas un régime qui a le droit éthique ou politique de contrôler des armes de destruction massive.»

Selon ses constatations, la Russie commence à manquer d'armes et de munitions et Moscou doit utiliser du matériel «moins cher» en grande quantité, comme les drones iraniens kamikazes.

Nouveaux chars américains

Autre sujet sensible: l'aide militaire occidentale à l'Ukraine. A ce propos, Boudanov a affirmé espérer recevoir bientôt des véhicules de combat d'infanterie américains de type Bradley.

«Nous les attendons. Ils amélioreront considérablement la capacité de combat de nos unités» Kyrylo Boudanov

Le gouvernement américain envisage de livrer à l'Ukraine des véhicules blindés de combat d'infanterie du modèle «Bradley».

Un véhicule M2A2 Bradley américain. Image: Wikimedia Commons

Selon l'armée américaine, ces véhicules blindés à chenilles sont normalement équipés d'un canon, d'une mitrailleuse et de missiles antichars. Le président américain Joe Biden a répondu par l'affirmative mercredi à la question d'un journaliste qui lui demandait si la livraison de véhicules blindés de combat d'infanterie à l'Ukraine était envisagée par le gouvernement. Il n'a pas donné d'autres détails.

Dans un premier temps, on ne savait donc pas quelle variante du modèle «Bradley» entrerait en ligne de compte pour Kiev. Mercredi, la France avait annoncé qu'elle livrerait des chars de combat légers T072 à l'Ukraine. L'Allemagne prévoit de mettre à disposition le char antiaérien Gepard, mais aucune date n'a été fixée. (t-online, dpa, wan)