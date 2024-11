La Russie équipe depuis peu ses projectiles d'ogives thermobariques. dr

Le Kremlin a une technique cruelle pour améliorer ses drones

La Russie a récemment tiré sur l'Ukraine des drones équipés d'ogives thermobariques. Elles sont particulièrement létales, surtout dans des espaces fermés.

Les attaques de drones russes contre des villes ukrainiennes ont massivement augmenté. Cet automne, les troupes de Poutine ont déployé environ dix fois plus de drones que l'année dernière à la même époque, a annoncé début novembre le chef du gouvernement ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais, au-delà de leur nombre, les nouveaux drones russes sont également devenus plus dangereux à cause de leur nouvelle ogive.

Les militaires ukrainiens ont récemment découvert une ogive thermobarique sur un drone iranien de type Shahed-136 qui s'était écrasé. Les explosions thermobariques sont considérées comme particulièrement cruelles, car elles génèrent des températures pouvant atteindre 2600 degrés Celsius, consomment tout l'oxygène présent à proximité et créent un vide qui fait éclater les poumons.

Ainsi, les victimes s'étouffent souvent avec leur propre sang. Les explosions thermobariques sont particulièrement dangereuses dans les espaces fermés. Le redoutable lance-roquettes russe de type Tos-1 tire également des projectiles thermobariques.

Moins de missiles sur l'Ukraine; pourquoi ?

Selon le portail spécialisé Defense Express, l'ogive de type «TBBCH-50M» retrouvée dans un drone de Shahed est une version moderne de l'arme. Les anciennes ogives thermobariques, comme les bombes aérosols, fonctionnent en deux étapes. Elles dispersent d'abord un liquide inflammable qui se mélange à l'air pour former un aérosol, puis déclenchent l'explosion.

Les ogives de type «TBBCH-50M», en revanche, libèrent leur charge mortelle dès la première explosion et génèrent directement un «nuage de feu».

Le nombre de drones Shahed équipés de projectiles thermobariques reste inconnu. En avril déjà, des pirates informatiques avaient trouvé les premiers indices de cette nouvelle tactique, lorsqu’ils avaient pénétré dans les serveurs du fabricant russe Alabuga dans la région du Tatarstan, où sont notamment fabriqués les drones. Dernièrement, l'armée ukrainienne a également intercepté des drones Shahed équipés de différentes ogives hautement explosives. Selon un rapport de l'armée ukrainienne:

«Les différentes ogives indiquent que les Russes sont justement à la recherche d'une ogive qui se prête le mieux à une utilisation massive»

En revanche, la Russie a récemment réduit ses attaques de missiles et de missiles de croisière. Il n'y a pratiquement pas eu d'attaques avec les redoutables missiles de type Iskander de Kinchal en septembre et octobre, a déclaré l'expert militaire ukrainien Aleksandr Kowalenko au journal spécialisé The War Zone: «Cela ne signifie pas pour autant que la Russie est à court de ces missiles», a-t-il précisé.

«Cela indique plutôt qu'ils gardent ces missiles en réserve pour cibler à nouveau nos infrastructures déjà malmenées pendant les mois froids de l'hiver»

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci