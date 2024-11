Les soldats nord-coréens découvrent internet… et le porno

Image: watson / dr

Les nouveaux soldats de Poutine «se gavent de porno»

Des soldats nord-coréens envoyés en Russie pour combattre aux côtés de Moscou se heurtent à un monde inconnu: un internet libre. Ou disons, plus libre qu'en Corée du Nord. Et forcément, il ne leur aura pas fallu longtemps pour y découvrir le porno.

Des soldats nord-coréens ont été envoyés en Russie pour prêter main-forte aux troupes de Poutine dans la guerre contre l'Ukraine. Et le choc des cultures dépasse largement le champ de bataille.

L’accès soudain à internet, interdit en Corée du Nord, change la donne pour ces soldats qui, pour la première fois, se retrouvent plongés dans un monde virtuel de liberté, ou disons, de libertés auxquelles ils n’ont jamais eu accès. Comme la pornographie.



La Corée du Nord, on le sait, est l’un des pays les plus fermés au monde. Internet y est un concept purement théorique. Certes, il est possible, dans de rares cas, d’y décrocher un laissez-passer, mais il ne permet d’accéder qu’à 28 sites, selon Matt Bryan, un chercheur américain en sécurité informatique qui a fait cette découverte en 2016. Et parmi les 28 sites, on s’en serait douté, aucun n’est pornographique.

Tout passe ainsi par un intranet national rigoureusement contrôlé par l’Etat, qui permet à peine de consulter quelques sites gouvernementaux, d’autres à la gloire de Kim Jong-Un, et d’échanger entre agences étatiques. Alors quand ces soldats, qui avaient connu jusque-là une vie hyper encadrée, se retrouvent face à internet en Russie, pourtant connue pour sa passion de la censure...

Internet… et bien plus

L’information reste toutefois à prendre avec des pincettes. C’est à un responsable du Financial Times que l’on doit cette histoire de soldats nord-coréens titillés par internet et ce qu’il a de mieux (ou de pire) à offrir. Selon le journaliste, qui cite «une source généralement sûre», ces soldats «se gavent de pornographie».

Il faut savoir qu’en Corée du Nord, même évoquer le sujet est tabou. Le porno, pour la majorité de ces jeunes hommes, n’a jamais existé, hormis dans des bruits de couloirs. Alors pour un soldat nord-coréen, élevé dans une société stricte, ultra-conservatrice et régentée par l’Etat, une telle immersion dans le monde des contenus explicites s’apparente à ouvrir la boîte de Pandore.

Quel avenir pour ces hommes lorsqu'ils retourneront en Corée du Nord? Même privés d’internet, les images et les idées découvertes au front aux côtés des Russes resteront gravées. Et ce, alors que la Russie n’est pourtant pas le pays le plus permissif du monde sur la question de la pornographie: les deux principales sources sur internet, PronHub et YouPorn, y sont bloquées depuis 2015.