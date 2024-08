Maria Lvova-Belova ne semble pas toujours très à cheval sur ses propres valeurs. Image: keystone

La «tsarine de la famille» aurait quitté son mari prêtre pour un oligarque

Maria Lvova-Belova organise la déportation d'enfants ukrainiens en Sibérie et propage une image archi-conservatrice et religieuse de la famille et des femmes. Pourtant, la commissaire aux droits de l'enfant russe aurait quitté son mari, un prêtre, pour un oligarque de 50 ans.

Maria Lvova-Belova est une figure controversée. Cette femme de 39 ans est la commissaire russe aux droits de l'enfant. Elle a été nommée à ce poste par Vladimir Poutine en personne.

Maria Lvova-Belova s'entretenant avec Vladimir Poutine le 31 mai 2024. Image: www.imago-images.de

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et aux déportations massives d'enfants sur le territoire russe, Maria Lvova-Belova a attiré l'attention du public. Selon la Cour pénale internationale (CPI), elle joue un rôle décisif dans les transferts de population, à la suite desquels des enfants ukrainiens sont parfois emmenés jusqu'en Sibérie. La CPI a donc lancé un mandat d'arrêt international contre elle, en même temps que contre Vladimir Poutine.

Aujourd'hui, Maria Lvova-Belova fait à nouveau les gros titres. Cette femme de 39 ans est une fervente partisane de la guerre en Ukraine, comme elle l'indique régulièrement sur les réseaux sociaux. En tant que commissaire russe aux droits de l'enfant, elle partage des contenus qui propagent l'image idéale religieuse et conservatrice de la famille. Comme pour Vladimir Poutine, les opinions «woke» sont pour elle une abomination et le mariage classique entre un homme et une femme est la base de toute chose.

Maria Lvova-Belova aime se mettre en scène. Image: www.imago-images.de

Maria Lvova-Belova, que les médias occidentaux appellent parfois la «tsarine de la famille», était parfaite pour l'Eglise russe et le gouvernement pour propager ces points de vue. Elle est en effet mariée depuis 21 ans à Pavel Kogelman, un prêtre orthodoxe, avec lequel elle a eu cinq enfants. Elle en a adopté cinq autres. Parmi eux, un jeune Ukrainien de 17 ans originaire de la ville bombardée et prise de Marioupol, comme l'écrit le journal russe en exil Meduza.

Les médias fidèles au Kremlin ne cessent de dresser le portrait de Maria Lvova-Belova et de sa vie de famille si parfaite. Avec son mari Pavel, elle parle publiquement de sa famille, de sa foi chrétienne, de son couple et de ses «valeurs traditionnelles».

Mais ces déclarations lui explosent maintenant à la figure. En effet, Maria Lvova-Belova ne semble finalement pas prendre ses propres «valeurs traditionnelles» très au sérieux. Elle aurait en effet quitté son homme d'Eglise pour un oligarque de 50 ans, comme l'écrit entre autres le journal britannique The Telegraph.

Qui est son nouveau compagnon?

Son nouvel amant n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Konstantin Malofeïev, un propriétaire de fonds d'investissement russe dont la fortune est estimée à deux milliards de dollars américains.

Tout comme Maria Lvova-Belova, Konstantin Malofeïev est un fervent défenseur de la guerre en Ukraine et un loyal soutien de Vladimir Poutine. Il a un jour qualifié le président russe de «miracle de Dieu», comme l'écrit Meduza. Il se décrit en outre comme un monarchiste et a déjà manifesté à plusieurs reprises son souhait de voir ressusciter l'empire russe.

Konstantin Malofeïev aimerait bien faire revivre l'empire tsariste. Image: www.imago-images.de

Le cinquantenaire continue d'entretenir des liens étroits avec l'Eglise orthodoxe russe. Depuis un certain temps, il financerait en outre des séparatistes dans l'est de l'Ukraine. L'Union européenne (UE) et les Etats-Unis ont pris des sanctions contre Konstantin Malofeïev en 2014 déjà.

Leur «projet commun»

Son idylle avec Maria Lvova-Belova serait née d'un «projet caritatif» commun, qui doit officiellement servir à soutenir les enfants ukrainiens défavorisés dans l'est du pays. Mais en réalité, il s'agit probablement aussi de la russification de la région, dont les médias d'Etat russes parlent ouvertement. La déclaration de mission du projet commence par la phrase suivante:

«Un enfant russe ne peut pas être orphelin tant qu'au moins un adulte russe est vivant»

Selon le site Internet, les enfants particulièrement handicapés et les orphelins sont pris en charge dans des internats créés par le projet. Il s'agit principalement d'enfants dont le mental est fragile. Au vu de la réalité – l'invasion russe de l'Ukraine –, les descriptions du site web sont parfois difficilement supportables en raison de leur caractère absurde. Un extrait:

«Il est impossible de communiquer avec ces enfants sans larmes. L'un parle constamment de sa mère, qu'il n'a pas vue depuis longtemps et dont il ne sait pas quand elle va arriver. D'autres appellent leurs proches, mais tous les téléphones sont éteints depuis longtemps...».



«Les élèves ont l'air d'adultes, mais leur conscience est puérile et leur psychisme brisé par la guerre».



La raison de ces silences: les parents des enfants auraient été tués et leurs maisons détruites «par des obus ukrainiens».

Des images satellites de l'année dernière montrent par exemple comment la ville de Marioupol, dans le sud de l'Ukraine, a été rasée – et pas par des «obus ukrainiens»:

Les ravages de la guerre à Marioupol vus du ciel Vidéo: watson

Deux poids, deux mesures

Depuis 2023, Maria Lvova-Belova et Konstantin Malofeïev travaillent donc ensemble. A la fin de l'année, des rumeurs ont pour la première fois fait état d'une liaison entre eux. Et à la mi-juillet 2024, ils ont été vus se tenant la main lors d'un service religieux à Ekaterinbourg.

Selon le rapport de Meduza, c'est particulièrement ironique: en février 2024, la chaîne de télévision orthodoxe russe Spas a diffusé un reportage dans lequel Maria Lvova-Belova et son mari Pavel Kogelman parlaient de leur relation et de leur famille. Ce dernier racontait qu'il avait vu Maria Lvova-Belova pour la première fois dans une église de sa ville natale de Penza et qu'il était tombé amoureux d'elle. A cause de leur relation, il a abandonné sa carrière de programmeur et est devenu prêtre.

Konstantin Malofeïev, qui se définit comme un «monarchiste orthodoxe», ne semble pas non plus toujours prendre ses propres valeurs au sérieux. En 2023, il a divorcé de sa femme. Un an auparavant, il avait déclaré dans une interview à la chaîne d'Etat russe RT que si sa fille décidait un jour de divorcer de son mari, il lui donnerait «une bonne correction».

Pas de prise de position

Selon Meduza, ni Konstantin Malofeïev ni Maria Lvova-Belova n'ont réagi aux prises de contact. Le mari de Lvova-Belova, Pavel Kogelmann'a pas non plus voulu s'exprimer et a renvoyé au département des médias de l'Eglise orthodoxe russe.

Traduit et adapté par Tanja Maeder