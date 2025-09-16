Le S-400 est un système de défense aérienne mobile, capable d’abattre avions, missiles et autres objets volants. dr

Poutine demande à Erdogan de lui rendre ses missiles

Le deal avait fait des vagues en 2017. La Turquie, pourtant membre de l’Otan, s’était équipée du système de défense antiaérienne S-400, directement acheté à la Russie. Aujourd’hui, Vladimir Poutine aimerait bien remettre la main dessus.

Peter Riesbeck / t-online

La Turquie pourrait rendre à l’armée de Vladimir Poutine le système russe de défense aérienne S-400. C’est ce qu’affirme la plateforme Defence Express, en se basant sur des sources turques.

A l’époque, en 2017, l’armée turque - membre de l’Otan, rappelons-le - avait acheté à la Russie quatre systèmes S-400 pour environ 2,5 milliards de dollars. Une décision qui n’avait pas franchement plu à Donald Trump, président des Etats-Unis à l’époque.

En toile de fond: des divergences stratégiques sur la Syrie entre Washington et Ankara, mais aussi une volonté du président turc Recep Tayyip Erdogan d’élargir sa marge de manœuvre en politique étrangère. En réponse, Washington avait gelé la livraison des avions de chasse F-35 promis à la Turquie.

Le S-400 est un système de défense aérienne mobile, capable d’abattre avions, missiles et autres objets volants. Mis en service par l’armée russe en 2007, il pourrait aujourd’hui revenir dans l’inventaire de Poutine, la Russie étant confrontée à une pénurie persistante de matériel. Aucun prix n’a encore été évoqué pour ce potentiel rachat.

Des sources turques précisent toutefois qu’une utilisation du système en première ligne, près du front ukrainien, serait exclue. En revanche, même en zone arrière, le S-400 pourrait s’avérer utile à Moscou. L’Ukraine, qui subit nuit après nuit des attaques de drones et de bombes russes, réplique en frappant l’infrastructure russe bien au-delà de la ligne de front.

A noter que la Turquie avait aussi envisagé de prêter le système à Washington pour des opérations de renseignement, en échange - toujours - d’avions de chasse américains.



Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich