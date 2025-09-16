Les manoeuvres de la Biélorussie met l'Otan sur ses gardes

L'armée biélorusse a lancé des exercices de grande ampleur qui consistent à simuler une invasion de leur territoire par «un ennemi». Image: AFP

Les manœuvres de la Biélorussie mettent l'Otan sur ses gardes

En Biélorussie, les manœuvres Zapad-2025 rassemblent troupes locales et russes près des frontières polonaise et lituanienne. Minsk assure qu’il s’agit d’un exercice défensif, mais l’Otan se méfie.



team afp / biélorussie

Des bruits d'explosion, des gerbes de feu et le rugissement d'avions de combat: quelques hommes, dont deux représentants militaires américains, observent à la jumelle les manœuvres de troupes russes et biélorusses.

Ces exercices baptisés Zapad-2025, prévus pour durer jusqu'à mardi, ont été lancés vendredi, quelques jours après l'intrusion sans précédent d'une vingtaine de drones russes sur le territoire polonais, condamnée par l'Union européenne. Dimanche, la Roumanie a à son tour dénoncé l'intrusion d'un drone russe.

Si les pays appartenant au flanc oriental de l'Otan ont fait part de leurs vives préoccupations concernant les intentions de Moscou, la Russie et son allié, la Biélorussie, où se déroulent la plupart des manoeuvres, jugent ces réactions exagérées.

L'objectif revendiqué de ces exercices, qui se déroulent habituellement tous les quatre ans, consiste à simuler une invasion de leur territoire par «un ennemi».

«On a entendu beaucoup de choses (...), qu'on était en train de menacer l'Otan, qu'on allait envahir les Etats baltes... Bref, une série d'absurdités» Viktor Khrenine, ministre biélorusse de la Défense

La Pologne, la Lettonie et la Lituanie - trois pays bordant la Biélorussie - ont néanmoins renforcé leurs mesures de sécurité, en fermant notamment leurs frontières et en organisant des exercices militaires rivaux.

Fait rare, la Biélorussie a invité lundi des dizaines de journalistes étrangers et d'équipes de télévision à assister à quelques opérations.

Des représentants américains étaient également présents, recevant un accueil d'invités d'honneur, un nouveau signe de conciliation entre Washington et Minsk.

Les exercices militaires conjoints russo-biélorusses «Zapad-2025» ont lieu près de la ville de Borisov, à l'est de la capitale Minsk Image: AFP

Le ministère biélorusse de la Défense a publié lundi une vidéo montrant Viktor Khrenine serrant la main à l'attaché militaire américain Bryan Shoupe, accompagné d'un autre homme et tous deux en uniforme, et échangeant quelques paroles avec lui en russe.

«Merci pour l'invitation», a déclaré le représentant américain dans cette vidéo. «Les meilleures places pour observer seront mises à votre disposition (...) Nous vous montrerons tout ce qui vous intéresse», lui a répondu le ministre bélarusse. Selon Minsk, des représentants d'une vingtaine de pays assistent aux manoeuvres, dont la Hongrie et la Turquie, membres de l'Otan.

Des attachés militaires assistent aux exercices militaires conjoints russo-biélorusses «Zapad-2025» (Ouest-2025) sur un terrain d'entraînement à l'est de la capitale Minsk, le 15 septembre 2025. Image: AFP

Depuis leur plateforme d'observation, les spectateurs ont notamment assisté aux manoeuvres de véhicules dans une rivière, suivis depuis les airs par un hélicoptère. Dans un bunker, de jeunes conscrits chargeaient des obus dans un canon.

Les journalistes n'ont pas été invités aux exercices se déroulant en mer de Barents et dans la Baltique, ni aux exercices terrestres dans la région biélorusse de Grodno, à la frontière avec la Pologne et la Lituanie.

Selon Minsk, 7000 soldats participent à l'édition Zapad-2025, dont seulement 1000 envoyés par la Russie, qui a massivement déployé ses troupes en Ukraine depuis février 2022. Les exercices militaires conjoints de 2021 avaient mobilisé quelque 200 000 soldats.

Le ministre biélorusse de la Défense a justifié la baisse du nombre de soldats déployés par la volonté de Minsk de «réduire les tensions» avec ses voisins. «Nous n'avons rien à cacher», a-t-il déclaré, ajoutant: