De plus en plus de Russes sont mécontents de Poutine

Selon de récents sondages, le soutien au président russe est en baisse. Le plus étonnant est que les chiffres proviennent de sources publiques russes.

Christoph Cöln / t-online

Dans la nuit de samedi à dimanche, les autorités russes ont annoncé plusieurs attaques de drones ukrainiens sur la Russie. Moscou a notamment été visée. Même si la défense antiaérienne russe a affirmé avoir neutralisé la menace à temps – il n'est pas possible de vérifier ces informations de manière indépendante – le simple fait que l'Ukraine frappe de plus en plus souvent la capitale devrait susciter une certaine insécurité au sein de la population.

Et tout cela se ressent dans les derniers sondages. Les attaques de l'armée ukrainienne portent un préjudice durable à Vladimir Poutine, surtout sur le plan politique. Car pour la première fois dans cette guerre qui dure depuis deux ans et demi, sa cote de popularité est en baisse. Et ce, de manière significative. C'est ce que rapporte l'Institut de recherche sur la guerre (ISW) en se référant à des sources russes.

Selon ce sondage, le mécontentement des Russes à l'égard du président et des autorités russes s'est accru suite à l'invasion ukrainienne de l'oblast de Koursk. La Public Opinion Foundation, un institut de sondage public russe, a publié le 30 août un sondage réalisé le 25 août, qui montre que 28% des personnes interrogées ne sont pas du tout d'accord avec la manière dont le Kremlin se laisse faire par l'armée ukrainienne dans le sud de la Russie. Selon les sondeurs, ils sont indignés et mécontents. Environ 72% sont en revanche toujours d'avis que le Kremlin a la situation en main.

Toutefois, le nombre de mécontents n'a jamais été aussi élevé depuis que Poutine a lancé déclenché l'invasion en février 2022. Depuis lors, on estime que plusieurs centaines de milliers de soldats russes ont été tués ou blessés.

Quel est le niveau réel de mécontentement à l'égard de Poutine?

Le Centre national russe pour les études d'opinion (VZIOM) a même constaté que le taux d'approbation de Poutine avait chuté de près de 5% entre le 12 et le 30 août – une baisse record au cours des deux dernières années et demie. Des instituts de sondage indépendants soulignent toutefois régulièrement que les enquêtes réalisées par les instituts de sondage publics russes ne reflètent pas de manière fiable l'état d'esprit réel de la société russe, car la crainte de la répression reste élevée dans le pays. Il se pourrait donc que le mécontentement à l'égard du cours du Kremlin soit encore plus élevé.

Toutefois, les Russes sont encore loin de refuser leur soutien à leur président. Ainsi, une grande majorité supporte encore la guerre, sans forcément l'approuver, mais en l'acceptant tacitement et en s'accommodant des changements de conditions dans la vie quotidienne.

Comme l'a annoncé vendredi le seul institut de sondage russe indépendant Lewada, le soutien des gens à la guerre en Ukraine reste stable à 78%. Alors qu'en juillet, 58% étaient encore favorables à des négociations de paix et à une fin rapide du conflit, ils n'étaient plus que 50% en août, après l'entrée des Ukrainiens à Koursk. Les partisans d'une poursuite des actes de guerre dans le pays voisin ont également augmenté de 7% pour atteindre désormais 41%.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci