«Notre vengeance sera cruelle»: des résistants menacent Poutine

Les résistants ukrainiens en Crimée ont à nouveau frappé sur le territoire russe. Ils adressent un avertissement clair aux militaires de Poutine.

Thomas Wanhoff / t-online

Les membres du groupe d'opposants à la Russie Atesh ont déclaré avoir détruit un système de signalisation des chemins de fer russes, interrompant ainsi la liaison entre Rostov-sur-le-Don et Marioupol. C'est par cette voie que les troupes russes sont ravitaillées dans la région de Donetsk.

Sur Telegram, les membres d'«Atesh» ont publié des photos et des vidéos censées montrer le sabotage près de la ville de Chakhty, en Russie. Avec ces images, la résistance ukrainienne a adressé un avertissement clair à l'égard de Poutine et à ses militaires.

«La quantité d'actes de sabotage va augmenter. Notre vengeance pour leurs actes criminels sera cruelle» Atesh

Le groupe d'opposants «Atesh» est en partie composé de Tatars de Crimée, un groupe ethnique de la péninsule occupée par la Russie.

Actes de sabotage et missions de reconnaissance

En plus de leurs actes de sabotage, les opposants à Poutine fournissent à l'armée ukrainienne et aux services secrets ainsi qu'au public des informations issues de missions de reconnaissance. Les combattants clandestins, dont le nom de groupe signifie «feu», espionnent les installations militaires russes et observent les transports de troupes. Ils auraient aussi participé à l'attaque ukrainienne contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol.

Certains de ces agents semblent même être des soldats russes, comme le montrent des images récentes dans des camps d'entraînement. Sur Telegram, des photos de leurs activités d'espionnage, les lieux étant confirmés par des données GPS, sont régulièrement publiées.

Les actes de sabotage sont plus rares, mais font également partie du répertoire du mouvement de résistance. Ainsi, début juillet, un agent d'«Atesh» aurait gravement endommagé une ligne de chemin de fer près de la ville russe d'Ekaterinbourg – à plus de 1 600 kilomètres de la frontière ukrainienne. La liaison ferroviaire aurait été utilisée pour le transport de munitions nord-coréennes, rapporte le journal ukrainien Kyiv Post.

«Les explosions seront de plus en plus fréquentes tant que des munitions seront transportées» Les partisans au Kyiv Post.

Depuis 2014 déjà, la péninsule de Crimée est occupée par la Russie. La péninsule est un point de départ important pour les troupes du Kremlin. Il est donc d'autant plus important pour l'Ukraine de mener des opérations réussies contre les forces russes qui s'y situent. Mais pour ça, elle a besoin de renseignements sur place.

«Atesh» déclare fournir à l'armée ukrainienne des informations sur les cibles potentielles des attaques de missiles.

«Une attaque de roquettes avec des Storm Shadow (réd: missiles de croisière britanniques) ou des Himars (réd: lance-roquettes multiples) est une chose très coûteuse» Un porte-parole du groupe de résistance

Les missions sont dangereuses et le risque d'être découvert est grand. La Russie tente de localiser les membres du groupe. Mais celui-ci opère sous couvert de normalité, selon un porte-parole.

«Si quelqu'un est plombier, il sait exactement comment visser les tuyaux pour faire des dégâts à l'ennemi. S'il est électricien, il sait où et comment tordre les fils ou un certain fusible pour provoquer un court-circuit et laisser l'administration d'occupation sans lumière» Un membre d'«Atesh» nommé Ostap

Selon les partisans, l'objectif du groupe est de mettre fin à l'occupation russe en Crimée et dans les régions ukrainiennes de l'est et du sud du pays.