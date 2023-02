Vladimir Poutine et ses services secrets ont été surpris par les actions occidentales. Image: sda

Le réseau d'espions de Poutine serait «considérablement affaibli»

Les arrestations d'espions et les expulsions de diplomates russes semblent porter leurs fruits. Le réseau d'espionnage du Kremlin serait gravement endommagé.

Plus de «International»

Un article de

Les arrestations d'agents des services secrets moscovites et les expulsions de membres d'ambassades auraient, selon des officiels américains, causé de gros dommages au Kremlin. Vladimir Poutine, autrefois lui-même agent du KGB, et ses services secrets auraient été surpris par les actions occidentales, rapporte le Washington Post.

Selon le média américain, les services secrets russes ont été plus affaiblis en un an qu'ils ne l'ont jamais été depuis la guerre froide. Des sources non identifiées ont déclaré au journal que les arrestations avaient compliqué la tâche de la Russie pour mener des opérations en Europe et rester en contact avec ses espions.

«Notre travail a montré que les autorités russes augmentent leur tolérance au risque», a déclaré un responsable du contre-espionnage du FBI, refusant toutefois de donner des détails. Selon lui, cela signifie que les espions potentiels peuvent être démasqués plus rapidement. Et d'ajouter:

«Dans certains cas, leurs agissements me montrent du désespoir»

En avril 2022, l'Allemagne avait déclaré des dizaines de diplomates russes indésirables. La France a également expulsé des membres de l'ambassade russe, et la Lituanie l'ambassadeur lui-même. Au total, 135 Russes ont dû quitter l'UE en l'espace d'un mois, et près de 400 à ce jour. La ministre de l'Intérieur allemande Nancy Faeser avait alors déclaré que toutes les personnes concernées travaillaient pour les services secrets russes.

En décembre, le renseignement allemand (BND) avait découvert un cas d'espionnage dans ses propres rangs à Munich. Selon de nouvelles informations du Spiegel, le suspect aurait notamment tenté d'obtenir des données de positionnement de l'artillerie ukrainienne. Un mois plus tard, un coursier présumé qui aurait eu des contacts avec l'employé du BND a été arrêté suite à un tuyau du FBI. Vendredi, un homme a été condamné à Londres pour avoir espionné l'ambassade britannique à Berlin. Le juge a été convaincu que le condamné avait voulu aider la Russie.

«Le monde est très différent»

En janvier, un homme a été arrêté aux Pays-Bas alors qu'il postulait comme stagiaire à la Cour pénale internationale. Il avait un passeport brésilien, mais il s'agissait en fait d'un agent des services secrets russes. Il vient d'être condamné au Brésil, cette fois-ci pour fraude. Il avait rejeté les accusations d'espionnage. Selon les recherches du journal, des suspects seraient également apparus en Norvège avec des passeports brésiliens. La Grande-Bretagne aurait refusé plus de 100 demandes de visas de diplomates russes depuis 2018.

«Pour les services russes, le monde est désormais très différent», a déclaré Antti Pelttari, directeur des services de renseignement extérieurs finlandais. En raison des expulsions, des arrestations qui ont suivi et d'un environnement plus hostile en Europe, «leurs performances ont été considérablement affaiblies».

«Février 2023 n'est pas la même chose que février 2021 ou 2019», a déclaré un haut responsable des services de renseignement occidentaux au journal américain.

«Après l'invasion de l'Ukraine, il n'y a tout simplement plus autant de tolérance ou autant d'espace en Europe»

Il semblerait que la Russie s'oriente désormais en partie vers le cyberespionnage, ont déclaré des experts au Washington Post. De nouveaux espions auraient également été infiltrés par le biais des routes empruntées par les réfugiés. Ils ne pourraient toutefois pas travailler sous la protection des ambassades russes comme auparavant, et beaucoup ne seraient pas suffisamment formés.

Selon un collaborateur des services secrets occidentaux, il ne fait aucun doute que la Russie veut remettre son réseau sur pied. Les données des diplomates expulsés ont toutefois été échangées en Europe. Les tentatives du Kremlin de les réintégrer ont jusqu'à présent échoué. (t-online, wan)