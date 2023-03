Les médias russes ont été piratés à plusieurs reprises depuis le début de la guerre contre l'Ukraine. Image: keystone / twitter

Des hackers diffusent de fausses alertes pour faire paniquer les Russes

Des inconnus ont piraté un groupe de médias russe et repris la main sur les programmes. Plusieurs chaînes de télévision et de radio ont ainsi averti la population d'une attaque à la roquette prétendument imminente. De fausses alertes qui ont été diffusées à plusieurs reprises ces derniers jours.

Pour la deuxième fois en quelques jours, de fausses alertes aériennes ont été diffusées en Russie. Mardi, plusieurs stations de radio et de télévision locales ont de nouveau diffusé de fausses informations. La population a été priée de se rendre dans des abris.

En Russie, les chaînes de télévision ont soudainement diffusé un avertissement d'alerte aérienne mardi. screenshot: twitter/ @LXSummer1

Un incident similaire s'était déjà produit mercredi dernier. Des vidéos des fausses alarmes avaient ensuite circulé sur Telegram, Twitter et d'autres réseaux sociaux. Ces vidéos montraient qu'un son de sirène pouvait être entendu à la radio, accompagné d'une annonce:

«Attention, une alerte aérienne est déclenchée. Tout le monde doit se rendre immédiatement dans les refuges. Attention, il y a un risque d'attaque au missile.»

Un peu plus tard, la défense civile russe avait communiqué sur Telegram:

«Cette information est fausse et ne correspond pas à la réalité»

Des stations de radio piratées diffusent une fausse alerte aérienne en Russie:

Vidéo: watson

Des photos et des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des chaînes de télévision régionales diffusant une icône où l'on voit un homme se mettant à couvert, avec la légende: «Tout le monde [doit se mettre] immédiatement à l'abri des bombes».

Les chaînes de télévision piratées ont également diffusé l'avertissement:

Vidéo: watson

La filiale de Gazprom piratée

Les autorités russes ont confirmé la cyberattaque: «À la suite d'une attaque de pirates sur les serveurs des stations de radio et de télévision, des annonces d'une alerte aérienne ont été diffusées dans certaines régions du pays», a déclaré le ministère de la Protection civile.



Selon l'agence de presse d'État russe RIA Novosti, les régions touchées comprenaient également la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée à l'Ukraine en 2014.

Les diffuseurs privés de Gazprom Media ont été touchés par le piratage. Le groupe exploite un certain nombre de stations de télévision et de radio en Russie. Selon les médias d'État russes, les élus locaux accusent l'Ukraine d'être derrière l'opération. Kiev n'a pour l'heure pas commenté.

Les médias russes piratés à plusieurs reprises

Les cyberattaques contre les autorités russes, les médias et d'autres entreprises se poursuivent depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. La semaine dernière, le site Web et le flux en ligne de la télévision d'État ont été touchés lors de la diffusion en direct du discours sur l'état de la nation du président Vladimir Poutine. Les autorités ont également accusé des pirates informatiques d'être derrière cette coupure.

Ces récentes attaques ne sont pas les premières du genre. Peu de temps après le début de la guerre contre l'Ukraine, des pirates avaient déjà réussi à détourner la télévision d'État russe et à s'emparer des programmes pendant douze minutes. Le piratage avait été capturé dans un court clip vidéo, dans laquelle on peut voir des images d'explosions de bombes en Ukraine et des soldats discutant des horreurs du conflit.



De telles attaques avaient déjà eu lieu au début de la guerre:

Vidéo: twitter

En mars 2022, un groupe de hackers pro-ukrainiens avait piraté la plus grande entreprise de médias d'État russe et publié près d'un million d'e-mails pour donner un aperçu de l'appareil de propagande russe. Puis, en mai 2022, des opposants à la guerre avaient diffusé des messages antiguerre pendant le défilé militaire de la fête nationale en utilisant les informations de programmation piratées des chaînes de télévision russes.

Plus récemment, un compte Twitter du collectif de hackers Anonymous a affirmé que les activistes du net avaient récupéré 13 millions de fichiers et d'e-mails sur des serveurs russes piratés depuis le début de la guerre.



(oli)