«Ils ont été attachés nus»: la Russie torturerait ses propres soldats

Menaces, coups et accusations de torture: des conversations interceptées et des témoignages dressent un tableau accablant du traitement réservé aux soldats russes.

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Dans la guerre menée contre l’Ukraine, les soldats russes seraient poussés à continuer de combattre sur le front par des humiliations, des sanctions et des menaces de mort. C’est ce qui ressort de communications radio de l’armée russe interceptées et enregistrées par des membres du renseignement ukrainien, auxquelles le quotidien allemand Welt a eu accès.

Un soldat ukrainien appartenant à l’unité de renseignement de la brigade Bureviy a affirmé au journal qu’un commandant avait menacé ses soldats de les battre à coups de bâton et de leur arracher la langue s’ils n’obéissaient pas. Les soldats russes recevraient également l’ordre de faire pression les uns sur les autres. Le militaire ukrainien, qui s’exprime sous couvert d’anonymat, a déclaré au Welt:

«Si leurs camarades font demi-tour, ils seront abattus»

Selon ce témoignage, un soldat russe s’était foulé la cheville et ne voulait donc pas continuer à combattre. Leur commandant aurait alors ordonné à ses camarades: «Alors, descendez-le.»

Des conditions effarantes sur le front russe

La source ukrainienne a également confirmé les accusations faisant état de tortures utilisées comme sanctions au sein de l’armée russe. Auparavant, plusieurs vidéos avaient circulé sur Internet. Certaines montrent des hommes vêtus comme des soldats russes, attachés à des arbres dans une forêt enneigée. D’autres semblent montrer des soldats russes émaciés, les membres attachés les uns aux autres. Notons néanmoins que ces images ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante.

Mais la situation précaire des soldats russes ressort également des plaintes officielles déposées par des militaires et leurs proches. Les autorités russes les avaient rendues accessibles par inadvertance sur Internet et le New York Times les avait analysées en 2025. Elles font elles aussi état de nombreux hommes contraints de continuer à combattre malgré leurs blessures et sanctionnés lorsqu’ils refusaient d’obéir aux ordres. L’une des plaintes citées dans le rapport décrit ainsi la situation des soldats:

«En janvier, ils ont été menottés et attachés nus à un arbre, où ils sont restés pendant plusieurs heures, certains jusqu’au matin.»

Des enfants et des détenus envoyés au front

La Russie dépend fortement de ses fantassins. Dans le même temps, l’Ukraine a révolutionné la conduite de la guerre avec ses drones, qui lui permettent de frapper massivement les soldats russes sans perdre elle-même de personnel. Selon différentes estimations, la Russie aurait perdu quelque 450 000 hommes sur le champ de bataille. A cela s’ajoutent les mercenaires que le Kremlin recrute à l’étranger, souvent dans des pays africains ou d’Asie du Sud, pour les envoyer combattre. Cette pratique a déjà été vivement critiquée par les gouvernements concernés.

L’armée russe connaîtrait des difficultés de recrutement, telles qu’elle préparerait également des enfants enlevés en Ukraine à participer à la guerre contre leur propre pays, selon un rapport de la Yale School of Public Health. D’après celui-ci, des Ukrainiens et Ukrainiennes âgés de 8 à 18 ans sont envoyés dans des camps de formation militaire et de rééducation.

Mais le recrutement se fait également dans les prisons. Selon les documents consultés par le New York Times, les soldats condamnés ou envoyés au front depuis la détention provisoire sont particulièrement exposés aux menaces et aux mauvais traitements infligés par leurs commandants russes. (mal/trad. hun)