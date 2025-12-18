en partie ensoleillé
Estonie: Des gardes-frontières russes ont pénétré l'Otan

Des gardes-frontières russes ont pénétré l'Otan

L'Estonie a rendu public un incident mystérieux. Selon ce pays membre de l'UE et de l'Otan, un détachement de gardes-frontières russes est entré sur son territoire.
18.12.2025, 12:2818.12.2025, 12:28

Selon le ministère estonien des Affaires étrangères, trois gardes-frontières russes ont franchi illégalement la frontière avec le pays voisin, membre de l’Union européenne et de l’Otan, qu’est l’Estonie.

D’après ces informations, les agents auraient traversé de manière illégale la ligne de contrôle qui longe le fleuve frontalier Narva, près de la localité de Vasknarva. Ils seraient arrivés sur place à bord d’un aéroglisseur, puis auraient poursuivi à pied le long de la ligne de contrôle. Après cela, ils seraient retournés vers leur véhicule avant de regagner le territoire russe.

Poutine s’apprêterait à cibler son «ennemi numéro un en Europe»

Le ministère estonien, basé à Tallinn, a publié une vidéo enregistrée par un système de surveillance, censée documenter l’incident survenu mercredi matin.

La vidéo de l'incident 👇

Vidéo: extern / rest

Selon le ministre estonien de l’Intérieur, Igor Taro, les motivations des gardes-frontières russes restent floues et l’on ignore pourquoi ils ont franchi la ligne de contrôle.

«Il n’y avait pas de menace immédiate pour la sécurité, mais la police et les gardes-frontières ont nettement renforcé leur présence et leurs patrouilles.»
Igor Taro, ministre estonien de l’Intérieur

A la suite de cet incident, une rencontre entre des représentants des autorités de protection des frontières des deux pays a été programmée. L’Estonie a également annoncé qu’elle convoquerait le chargé d’affaires de l’ambassade de Russie à Tallinn et exige des explications.

(sda/hun)

