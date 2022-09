Moscou a 4 options pour trouver des soldats, mais aucune ne va marcher

Des troupes russes en action en Ukraine. Image: sda

L'armée russe est à court d'hommes et la débâcle de Kharkiv n'a fait que souligner le problème. Moscou n'avait pas prévu cette situation et ne dispose que de quatre options pour y remédier, explique une experte. Et elles ne vont pas marcher.

Les nombres varient largement d'une source à l'autre, mais une chose est sûre: la Russie a perdu beaucoup d'hommes en Ukraine. Le Kremlin est à court de combattants. Une vidéo tournée mercredi a par ailleurs fait le tour du web: on y voit un proche de Poutine, Evgueni Prigojine, en train de recruter de nouveaux soldats... dans la cour d'une prison.

La récente débâcle de l'armée russe dans la région de Kharkiv, où les forces ukrainiennes ont libéré 6000 km2 de territoire en l'espace de quelques jours, a poussé des politiciens russes a appeler à la mobilisation générale, rapporte Franceinfo. Pour l'heure, c'est hors de question, a répondu le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

La mobilisation générale n'est pas la seule option dont la Russie dispose pour recruter de nouveaux soldats, estime Anna Colin Lebedev. Dans un thread Twitter, la maîtresse de conférences à l'Université Paris Nanterre et spécialiste des sociétés post-soviétiques en liste trois autres. Voici les avantages et les (nombreux) désavantages de chacune d'entre elles.

La conscription

Dans les guerres du passé, la conscription était le principal vivier de l'armée russe, explique la chercheuse. Rien n’interdit légalement d’envoyer des conscrits en zone de combat, ni de leur faire signer des contrats, volontairement ou sous pression.

Le Kremlin vise notamment des jeunes issus des régions et des milieux les plus pauvres, et il dispose d'un atout de taille pour les attirer: de grosses sommes d'argent.

Malgré les images de propagande, ici lors d'un exercice militaire en septembre, la Russie manque d'hommes. Image: sda

Problème: la qualité et la quantité font souvent défaut. Les officiers déplorent chaque année la baisse de niveau de formation des recrues, rappelle Anna Colin Lebedev. La baisse de la natalité n'arrange pas les choses, et les objectifs fixés ne sont pas toujours atteints.

Le volontariat

Le volontariat peut prendre des formes différentes: bataillons territoriaux, «réserve de mobilisation», sorte de pré-enrôlement avant la signature d’un contrat, mercenaires, y compris ceux recrutés dans les prisons.

Cette méthode n'est pas nouvelle: pendant la Seconde Guerre mondiale déjà, les prisonniers des camps du Goulag s'étaient vu proposer d'expier leur faute sur le front par le sang.

Mais là encore, cette solution est loin d'être efficace. Et ce, bien que le pouvoir ait tout fait pour élargir la base possible de volontaires, rappelle la chercheuse. L’âge limite a été allongé, et un projet de loi pour permettre aux pères de trois enfants et plus de s’enrôler est actuellement en cours.

Dans les faits, les bataillons territoriaux peinent à recruter, la «réserve» a l'air théorique, et on ne sait rien des qualités des recrues.

La mobilisation

Revenons à la mobilisation. Si le Kremlin évite d'utiliser ce terme, c'est qu'il a de très bonnes raisons: pour Moscou, la guerre en Ukraine est toujours une «opération militaire spéciale», menée par une armée performante et professionnelle. Parler de «mobilisation» revenait à admettre que les choses se passent autrement.

Sur le plan légal également, la situation n'est pas avantageuse: la mobilisation peut être décrétée lorsque une situation de menace est identifiée pour le pouvoir.

Un poster de propagande à Moscou: «Pour la Russie! Pour les enfants du Donbass!». Image: sda

Anna Colin Lebedev rappelle cependant «la loi est souple». La mobilisation peut être générale ou partielle. Mobiliser un nombre limité de combattants, dans certaines régions seulement par exemple, est tout à fait faisable. Cela se heurterait pourtant à de nombreux obstacles, énumère la chercheuse:

Le soutien du pouvoir sera très sérieusement ébranlé. Pas grand-monde n’est prêt à mourir en Ukraine, dans une société très individualiste qui privilégie toujours la famille et les proches sur le collectif.

qui privilégie toujours la famille et les proches sur le collectif. Les entreprises préparent déjà des stratégies d'évidement: pour contourner la mobilisation, elles recrutent des professionnels RH chargés de trouver un moyen d'éviter aux employés l'appel des armes.

Militairement parlant, c'est également compliqué: l’armée n’a pas la capacité aujourd’hui d’accueillir et de former un grand nombre de mobilisés. Elle a déjà du mal à le faire pour les combattants sous contrat.

La mobilisation cachée

C'est la dernière option qui reste au Kremlin, qui l'applique depuis le printemps. Selon Anna Colin Lebedev, ça va se multiplier. Le mode d'emploi est simple: des réservistes sont convoqués au commissariat militaire pour une formalité et sont ensuite envoyés au front dans la foulée, en toute illégalité.

Les intéressés et leurs familles protestent, mais ne peuvent pas faire grand-chose une fois dans le train qui file vers la garnison. Selon la spécialiste, les enrôlements illégaux vont se multiplier.

«En somme, l’armée russe va probablement gérer le manque de combattants par petites touches, en ratissant plus large, en mobilisant en sourdine»

«Avec un effet limité. Ce besoin d’hommes, le pouvoir ne l’a pas prévu et ne sait pas - ne peut pas - pour l’instant y faire face». (asi)