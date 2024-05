Le tsar a limogé son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou. Image: EPA SPUTNIK POOL

Pourquoi Poutine se débarrasse de son fidèle ministre de la Défense

Sergueï Choïgou a longtemps été considéré comme un proche du président russe, il est désormais prié de quitter son poste. Voici ce qui pourrait se cacher derrière la décision du chef du Kremlin.

Ivan Ruslyannikov et Fabian Hock / ch media

Plus de «International»

Vladimir Poutine a renvoyé son ministre de la Défense Sergueï Choïgou. A sa place, l'armée russe sera désormais dirigée par l'ancien premier vice-premier ministre Andreï Belooussov. Le décret correspondant a été publié sur le site Internet du président russe. Choïgou occupera désormais le poste de secrétaire du Conseil de sécurité russe à la place de Nikolaï Patrouchev.

Qu'est-ce qui se cache derrière cette décision?

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a expliqué que «le ministère russe de la Défense devrait être ouvert à l'innovation et aux idées progressistes» – il devrait en outre être dirigé par un civil.

Belooussov est économiste. Le fait que Poutine ait installé un tel profil à la tête du ministère de la Défense indique que le Kremlin souhaite réaliser un audit complet du ministère avec son aide. Si Poutine n'était pas satisfait du travail stratégique du ministère de la Défense et de la manière dont l'armée mène la guerre en Ukraine, il aurait probablement placé à ce poste une personne avec une solide expérience militaire. Mais le président semble s'intéresser davantage aux problèmes de corruption au sein du ministère.

Un dernier salut pour Sergueï Choïgou. Image: AP

Peskov a ajouté que la nomination de Belooussov à la tête du ministère de la Défense ne modifierait pas «le système de coordination au sein de la section militaire du ministère». Cette responsabilité incombe au chef d'état-major général, Valeri Guerassimov, qui continuera à travailler au ministère de la Défense. Selon Peskov, Sergueï Choïgou s'occupera de la coopération militaire et technique au sein du Conseil de sécurité.

Le ministère russe de la Défense aura donc désormais une direction quasiment bicéphale: Valeri Guerassimov sera responsable de l'armée, tandis qu'Andreï Belooussov sera chargé des finances au sein du ministère.

Qui est le nouveau venu?

Jusqu'à présent, Andreï Belooussov n'a rien eu à voir avec l'industrie de l'armement. De 2012 à 2013, il était ministre du Développement économique. Il est ensuite devenu président du conseil d'administration du groupe pétrolier Rosneft. Belooussov est sur la liste des sanctions de l'UE et des Etats-Unis depuis 2022. La propagande d'Etat publie déjà des articles enthousiastes sur l'apparence de Belooussov, qui ressemblerait à celle du général russe Alexandre Souvorov, qui a marché à travers les Alpes en 1799.

Pourquoi Choïgou est-il tombé en disgrâce auprès de Poutine?

Poutine a souvent changé son cabinet, mais Choïgou, qui était ministre russe de la Défense depuis 2012, semblait maintenir une position stable.

Certes, Choïgou se voit confier le poste de secrétaire du Conseil de sécurité russe, Poutine ne le laisse donc pas complètement tomber. Néanmoins, le Kremlin semble remonté et cette décision pourrait être liée à un profond mécontentement à l'égard de l'administration Choïgou.

Fin avril, Timour Ivanov, un proche de Choïgou, a été arrêté à Moscou suite à une accusation de corruption. Les médias parlent d'Ivanov comme du «portefeuille de Choïgu»: il était responsable de grands projets de construction dans les départements et supervisait des projets de reconstruction de Marioupol, qui a été détruite par l'armée russe.

Selon l'équipe d'Alexeï Navalny, la famille de Timour Ivanov menait un train de vie luxueux. Ainsi, de 2010 à 2018, le couple a loué des villas à Saint-Tropez sur la Côte d'Azur chaque été, dépensant environ 850 000 euros pour cela. 250 000 euros supplémentaires étaient consacrés à la location de yachts et 200 000 à l'achat et à l'entretien d'une Rolls-Royce.

Qu'est-ce que ça signifie pour la guerre?

A l'avenir, l'économie russe sera encore plus axée sur l'armée. Belooussov est un défenseur de l'économie planifiée soviétique; il a jadis décidé d'utiliser le Fonds national de bien-être pour la construction de routes. De toute évidence, Poutine compte sur une utilisation plus efficace des fonds alloués à l'armée russe. Dans son nouveau poste, Belooussov va probablement revoir les conditions de coopération entre le ministère de la Défense et les entreprises militaires privées.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci