Pourquoi Poutine emprisonne les experts en missiles russes

Kouranov et Maslov sont loin d'être les seuls dans le collimateur du FSB. La chaîne BBC estime qu'au total, douze physiciens ont été accusés de trahison d'Etat en Russie ces dernières années. Smirnov suppose qu'il y en a beaucoup plus, mais il est difficile de savoir quoi que ce soit sur de tels cas, car ils sont traités par les tribunaux sous le couvert du «secret défense».

Kouranov est l'auteur de plus de 120 travaux, dont un brevet pour un avion hypersonique équipé d'un moteur à réaction à flux d'air direct. On sait qu'il a longtemps collaboré au programme de l'avion hypersonique Ajax. Le physicien Anatoli Maslov est également accusé de trahison d'Etat et se trouve en détention préventive depuis deux ans. En février, il a fait une crise cardiaque.

Dernièrement, un tribunal de Saint-Pétersbourg a condamné à sept ans de prison Alexander Kouranov, un physicien et scientifique de 76 ans, ancien concepteur en chef d'une société de recherche et de développement de systèmes hypersoniques. Le FSB a engagé des poursuites pénales pour haute trahison: Alexander Kouranov est accusé d'avoir transmis des informations sur des développements scientifiques à des spécialistes étrangers.

Les blogueurs militaires pro-russes meurent à tour de bras

Personnalités très influentes, les blogueurs militaires russes et pro-russes suivent et commentent la guerre en Ukraine sur les réseaux sociaux. Trois d'entre eux sont morts mystérieusement ces dernières semaines. Une autre est portée disparue.

Elle se dit «journaliste pour la paix» et rend hommage à Vladimir Poutine. Dans les pays germanophones, Alina Lipp est sans doute la blogueuse militaire la plus en vue et la plus proche du Kremlin. Elle est désormais portée disparue.