Impliqué dans une guerre illégale

Le groupe russe Wagner, également connu sous le nom de Wagner PMC (Private Military Company), s'est fait connaître publiquement pour la première fois en 2014 dans l'est de l'Ukraine. «Suite à l'annexion de la Crimée, contraire au droit international, d'autres actions de la Russie ont suivi, notamment la création de milices armées pro-russes dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, qui ont combattu les forces armées ukrainiennes et les milices de volontaires aux côtés des troupes régulières russe». Evgeni Prigojine, un oligarque russe et proche allié du despote russe Vladimir Poutine, a admis en septembre 2022 qu'il était le propriétaire de cette force militaire mercenaire, après avoir nié pendant des années ses liens avec l'organisation.