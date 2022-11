Le fils d'un mercenaire de Wagner exécuté: «Il a été tué comme un animal»

Image: ria novosti

Des soldats prorusses auraient brutalement tué un ex-mercenaire et filmé le crime. Le fils de la victime présumée s'exprime à présent.

L'exécution présumée d'un ancien mercenaire du tristement célèbre groupe Wagner a fait couler beaucoup d'encre - notamment parce que le fondateur et financier des combattants de Wagner, Evgueni Prigojine, s'est moqué des images cruelles qui ont circulé sur les médias sociaux. «J'espère qu'aucun animal n'a été blessé pendant le tournage», a-t-il déclaré à propos de la vidéo montrant l'exécution d'un homme à l'aide d'une masse.

La famille de la victime présumée, Evgueni Nouchine, s'est à son tour exprimée dans une interview accordée au groupe russe de défense des droits de l'homme Gulagu.net. Cette organisation s'occupe des dysfonctionnements présumés du système carcéral russe. Le fils de Nuschin, Ilya, a déclaré que sa famille avait appris la mort de leur père par Telegram et avait été «horrifiée». Il ajoute:

«Toute notre famille était en larmes quand nous avons vu la vidéo. Il a été assassiné comme un animal»

Evgueni Nouchine aurait fait défection, en septembre, pour rejoindre les troupes ukrainiennes et aurait peut-être été brutalement exécuté pour cette raison.

«Il y a beaucoup de questions»

Le directeur de Gulagu.net, Vladimir Osechkin, a déclaré au journal britannique The Guardian: «Il y a beaucoup de questions et j'espère que nous irons au fond de cette affaire». Selon le défenseur des droits de l'homme, l'Ukraine avait une responsabilité envers Nouchine et il n'aurait pas dû être échangé compte tenu des dangers auxquels il était exposé en Russie. Selon des informations non confirmées, Nouchine faisait partie d'un récent échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine.

Osechkin a déclaré que tout indiquait que Wagner avait participé à l'assassinat et qu'il prévoyait de demander aux autorités russes d'engager une procédure pénale.

«Wagner n'aurait pas pu commettre cette exécution médiévale sans l'accord des services de sécurité russes» Le responsable de Gulagu.net

Des mercenaires de Wagner combattent

Le groupe de mercenaires Wagner a été créé en mai 2014 pour envoyer des combattants dans le Donbass ukrainien, avait récemment admis pour la première fois Evgueni Prigojine. C'est à partir de ce moment-là qu'est né «un groupe de patriotes», qui a reçu «plus tard le nom de groupe tactique bataillon Wagner».

Elle a été engagée en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, mais ne fait pas officiellement partie des troupes russes. Néanmoins, les mercenaires combattent également dans la guerre d'Ukraine. Le groupe Wagner est depuis longtemps soupçonné de chercher des recrues dans les prisons russes et de recruter également des criminels violents condamnés.

Evgueni Prigojine est considéré comme un proche allié du président russe et est également surnommé le «cuisinier de Poutine».