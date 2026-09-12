Washington a récemment tenté de relancer des efforts diplomatiques longtemps au point mort pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Keystone

Zelensky se dit prêt à rencontrer Poutine au sommet du G20

Un face-à-face entre les deux dirigeants pourrait avoir lieu en décembre à Miami s’ils sont tous deux invités au sommet du G20. Une rencontre qui, selon Zelensky, devrait surtout permettre de «prendre des décisions».

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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à rencontrer le président russe Vladimir Poutine lors d'un sommet du G20 à Miami en décembre, dans une interview publiée samedi sur une chaîne allemande.

Interrogé par la chaîne Deutsche Welle sur le fait de savoir s'il rencontrerait Vladimir Poutine lors de cette réunion si les deux dirigeants sont invités, il a répondu:

«Oui, bien sûr. Nous devons venir. Nous devons nous rencontrer, parler et prendre des décisions»

«Ce ne sont pas les mots qui comptent. Ce que je vais lui dire ou ce qu'il veut me dire, ça n'a pas d'importance. (...) Seul le résultat compte», a-t-il ajouté.

Washington a récemment tenté de relancer des efforts diplomatiques longtemps au point mort pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec la visite des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner à Moscou et à Kiev le week-end dernier.

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump ont également discuté de la guerre la semaine dernière lors d'une conversation téléphonique «d'une extrême franchise», selon le Kremlin.

Zelensky a déclaré dans l'interview à la chaîne allemande, qui a eu lieu vendredi, que la visite des émissaires américains était un «bon signal», et qu'il était important que le duo se soit rendu à Kiev ainsi qu'à Moscou. «C'est une marque de respect envers notre peuple», a-t-il relevé.

Les Etats-Unis assurent cette année la présidence du G20. Début septembre, le ministre russe des Finances Anton Silouanov a été accueilli à une réunion du G20 en Caroline du Nord, provoquant un «malaise» parmi les alliés européens de l'Ukraine. Et la diplomatie russe a déclaré samedi que Moscou enverrait certains responsables à une réunion du G20 consacrée à l'énergie à Houston la semaine prochaine. (tib/ats)