larges éclaircies17°
DE | FR
burger
International
Politique

Comment le porno peut aider l'Ukraine à gagner la guerre

L&#039;Ukraine veut légaliser la pornographie pour renflouer ses caisses de guerre contre la Russie
L'Ukraine veut légaliser la pornographie pour renflouer ses caisses de guerre contre la Russie (image d'illustration).Image: Getty images/montage watson

L'Ukraine veut s'aider du porno pour gagner la guerre

La pornographie est interdite en Ukraine. Mais une légalisation pour y remédier est à l'étude — notamment pour renflouer les caisses de l'armée face à la Russie.
09.09.2026, 05:2909.09.2026, 05:29
Un article de
t-online

En Ukraine, des voix s'élèvent pour légaliser l'industrie pornographique — afin de financer la guerre contre la Russie grâce aux recettes fiscales qu'elle générerait.

Selon le Wall Street Journal, cette mesure permettrait à l'Etat ukrainien d'empocher environ 21,5 millions d'euros de recettes supplémentaires.

Contexte: la pornographie est actuellement interdite par la loi en Ukraine. Une industrie bien implantée prospère néanmoins dans l'ombre, notamment grâce au versement de pots-de-vin. Certains Ukrainiens et Ukrainiennes se rendent temporairement à l'étranger pour y tourner des films pour adultes (sans être inquiétés par les autorités), par exemple.

On a participé à un entraînement secret
On a participé à un entraînement secret

Iaroslav Jeleznyak, député de l'opposition et président de la commission des finances au Parlement ukrainien, mène une véritable campagne pour cette légalisation. Un projet de loi qu'il a rédigé a franchi avec succès une première lecture en juillet, et attend désormais sa seconde lecture au Parlement.

L'an dernier déjà, une autre campagne avait récolté plus de 25 000 signatures, et avait été présentée au président Volodymyr Zelensky. Celui-ci avait alors déclaré que le Parlement examinerait effectivement une législation sur la légalisation de la pornographie.

Trump envoie ses émissaires négocier la paix à Kiev: ce que l'on sait
Trump envoie ses émissaires négocier la paix à Kiev: ce que l'on sait

«Une situation tragi-comique»

Mais, dans le même temps, les autorités ukrainiennes ont récemment intensifié leurs actions et coups de filets contre l'industrie pornographique, en particulier après que la maison mère britannique de la plateforme OnlyFans, Fenix International, a transmis au fisc ukrainien les données de milliers d'Ukrainiens et Ukrainiennes. On sait ainsi qu'environ 7900 personnes ont gagné plus de 113 millions de dollars, toutes comprises, grâce à OnlyFans en 2023.

Des créateurs de contenu OnlyFans dans tout le pays ont ensuite reçu des courriers des autorités. La missive leur indiquant qu'ils risquent des poursuites légales, aussi bien pour fraude fiscale que pour production illégale de pornographie.

Ce jeune Irlandais est devenu la bête noire du Kremlin
Ce jeune Irlandais est devenu la bête noire du Kremlin

Le député Jeleznyak souhaite sortir ces personnes de l'illégalité. «Ces femmes soit ne paient pas d'impôts et sont poursuivies pénalement pour cela, soit elles en paient et sont accusées d'infraction à la loi sur la pornographie», explique-t-il. Il estime qu'«il s'agit d'une situation tragi-comique».

Les recettes fiscales supplémentaires pourraient être investies dans la défense du pays contre la Russie. Certes, cette somme ne modifierait pas fondamentalement le budget militaire, mais elle suffirait à financer par exemple 30 000 drones, écrit le Wall Street Journal. (jaf)

L'actu internationale jour et nuit
«Ça me rend malade»: la Maison-Blanche sort des jeux polémiques
2
«Ça me rend malade»: la Maison-Blanche sort des jeux polémiques
Poutine oblige les écoliers russes à apprendre à piloter des drones
1
Poutine oblige les écoliers russes à apprendre à piloter des drones
de Julian Seiferth
Cette «cocotte-minute» aux portes de l’Europe menace d’exploser
Cette «cocotte-minute» aux portes de l’Europe menace d’exploser
de Manuel Meyer, Madrid
Poutine a rendu ces pays dépendants de ses mercenaires
Poutine a rendu ces pays dépendants de ses mercenaires
de team afp
Les pièces à l&#039;effigie de Trump s&#039;arrachent malgré leur prix
1
Les pièces à l'effigie de Trump s'arrachent malgré leur prix
Thèmes
La fille d'Elon Musk détruit son robot dans une pub
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Le prix du pétrole prend l'ascenceur
Le cours de l'or noir est désormais proche des 100 dollars le baril sur les marchés, après des attaques contre l'Arabie saoudite.
La série d'attaques des rebelles houthis du Yémen sur le sud-ouest de l'Arabie saoudite a un fort impact sur les prix du pétrole. Des installations du géant pétrolier Saudi Aramco y ont notamment été touchées.
L’article