Poutine planque ses bombardiers supersoniques près des Etats-Unis

Plusieurs avions russes ont été détruits lors de l’opération ukrainienne «toile d'araignée». La Russie déplace désormais ses bombardiers loin de la frontière avec l'Ukraine.

La Russie a récemment transféré deux bombardiers stratégiques supersoniques de type Tu-160 vers la base aérienne reculée d’Anadyr, située à l’extrême est du pays.

C’est ce que révèlent des images satellites publiées sur la plateforme X par le service d’information aéronautique AviVector. La base est située à environ 6750 kilomètres de l'Ukraine, mais à seulement 660 kilomètres de la frontière américaine en Alaska.

Selon Defense Express, ce transfert a été effectué en réaction à l'opération ukrainienne «toile d'araignée», au cours de laquelle un grand nombre de bombardiers russes à long rayon d'action ont été détruits ou endommagés par des attaques de drones.

La base d'Anadyr se prête donc particulièrement bien à la dissimulation de ces systèmes d'armes stratégiques, car il ne dispose d'aucune route terrestre et n'est accessible que par voie aérienne ou occasionnellement par voie maritime.

Un Tupolev Tu-160 (photo d'illustration): le bombardier stratégique à long rayon d'action de la Russie a été mis en sécurité. Image: Imago

La crainte d'une nouvelle attaque de l'Ukraine

Néamoins, à cause de la distance, le Tu-160 ne pourra pas que difficilement intervenir en Ukraine depuis sa nouvelle localisation, estiment les experts du Defense Express. Le but premier du transfert semble donc bel et bien être de protéger les appareils contre de nouvelles attaques ukrainiennes.

L'image satellite de la base aérienne d'Anadyr, avec les deux Tu-160. Image: AviVector

Parallèlement à cela, la Russie semble intensifier ses attaques avec des Tu-160. Les bombardiers supersoniques ont frappé deux fois l'Ukraine depuis fin mai, alors qu'ils n'étaient entrés que deux fois en action au cours des 18 mois précédents.

