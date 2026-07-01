Poutine installe une batterie de missiles près des bureaux de sa fille

La Russie renforcerait la protection de Moscou: selon une enquête, une nouvelle batterie S-400 a été installée à proximité du Kremlin, mais aussi d'une fondation dirigée par la fille de Vladimir Poutine.

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La Russie aurait installé une nouvelle position de défense antiaérienne S-400 à Moscou. Selon Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), cette nouvelle installation se situe à moins de dix kilomètres du Kremlin, sur le terrain de la fondation Innopraktika, dirigée par Katerina Tikhonova, la fille de Vladimir Poutine.

D'après RFE/RL, des images satellites montrent qu'une plateforme en béton y a été construite et que des systèmes S-400 y ont été déployés. La fondation Innopraktika est considérée comme un projet soutenu par l'Etat, doté d'un budget d'environ 1,7 milliard de dollars. Le site est situé sur une hauteur, dans le centre de Moscou, à environ 300 mètres d'un bâtiment de l'Université d'Etat de Moscou.

Katerina Tikhonova est une milliardaire russe. Elle est la fille cadette de Vladimir Poutine. Image: keystone

Selon le média, cette nouvelle position constitue au moins la cinquième installation de ce type dans un anneau de défense aérienne en cours de constitution à l'intérieur de la capitale russe. Sa forme et ses dimensions correspondraient à celles d'autres installations militaires déjà identifiées à Moscou. Toujours selon le rapport, il s'agit de la position S-400 connue la plus proche du Kremlin.

Moscou renforce sa protection contre les attaques de missiles

Selon l'analyse de RFE/RL, cette installation pourrait s'inscrire dans un renforcement plus large de la défense aérienne autour de Moscou. Contrairement aux systèmes Pantsir déjà déployés dans la région de la capitale, principalement destinés à intercepter des drones, les systèmes S-400 sont conçus pour neutraliser des avions et des missiles à longue portée. RFE/RL estime que ces nouvelles positions pourraient répondre au développement des capacités ukrainiennes en matière de frappes au moyen de missiles balistiques.

Voici deux systèmes lance-missiles S-400. Keystone

L'Ukraine a récemment annoncé des progrès dans le développement de ses propres armes à longue portée. Le fabricant d'armement ukrainien Fire Point a déclaré le 24 juin avoir mis au point deux missiles balistiques, il s'agirait des premiers missiles balistiques produits sur le territoire de l'Ukraine indépendante. Par ailleurs, le président Volodymyr Zelensky a indiqué que l'Ukraine avait testé avec succès des drones de longue portée améliorés, capables d'atteindre des cibles situées jusqu'à 3000 kilomètres.

Les attaques de drones ukrainiens contre des infrastructures russes se sont également multipliées ces derniers mois et auraient contribué aux plus graves pénuries de carburant observées en Russie depuis plusieurs années. Au moins 17 régions auraient instauré des restrictions obligatoires sur la vente d'essence et de diesel. D'autres régions feraient état de pénuries ou de limitations imposées aux ventes privées.

A proximité d'un projet lié à la fille de Poutine

L'emplacement revêt une importance particulière en raison de sa proximité avec des structures liées à l'entourage de Vladimir Poutine. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, Moscou aurait considérablement renforcé la protection des sites associés au président russe et à sa famille.

RFE/RL indique qu'autour de la résidence de Vladimir Poutine, près de Valdaï, plus de 25 positions de défense antiaérienne auraient été construites depuis 2022, dont une équipée de systèmes S-400. La nouvelle installation à Moscou s'inscrirait dans cette stratégie de protection renforcée des sites liés à Vladimir Poutine ou à ses proches. Ces informations ne peuvent toutefois pas être vérifiées de manière indépendante.

Par ailleurs, la fondation Innopraktika a déjà été associée par le passé à l'industrie russe de l'armement. Des médias russes indépendants ont rapporté en 2023 que la fondation avait acquis 10% du fabricant de drones Geoscan. Les systèmes sans pilote de cette entreprise seraient également utilisés par les forces armées russes dans la guerre contre l'Ukraine. Et Katerina Tikhonova dirige Innopraktika depuis 2015, avant d'avoir également pris la tête d'un nouvel institut consacré à l'intelligence artificielle au sein de l'Université d'Etat de Moscou. (trad. hun)