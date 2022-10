En envoyant des armes à Moscou, Téhéran s'isole encore plus

Après les drones, les missiles: Téhéran soutient la Russie en lui envoyant des armes. Image: sda

L'utilisation de drones kamikazes iraniens pour la première fois en dehors du Proche-Orient indique une radicalisation de la politique iranienne. La fin des sanctions et la reprise économique deviennent de plus en plus lointaines - l'accord sur le nucléaire avec les Etats-Unis et l'Europe est en suspens.

Thomas Seibert, Istanbul / ch media

Officiellement, le gouvernement iranien ne veut rien avoir à faire avec les drones kamikazes qui attaquent les villes ukrainiennes depuis plusieurs jours. La République islamique ne fournirait pas d'armes à la Russie ou à l'Ukraine, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères de Téhéran. Officieusement pourtant, les tenants de la ligne dure iraniens célèbrent l'utilisation de drones iraniens sur les réseaux sociaux.

Des restes d'armes en Ukraine indiquent également des livraisons iraniennes. Selon plusieurs médias, l'Iran envisage également d'exporter bientôt des missiles vers la Russie. Les experts voient dans la première utilisation de drones de combat iraniens en dehors du Proche-Orient une radicalisation de la politique iranienne.

Vidéo: watson

L'Iran possède le plus grand arsenal de missiles du Proche-Orient, avec des milliers de projectiles pouvant atteindre l'Arabie saoudite, Israël et même le sud-est de l'Europe. Les adversaires de Téhéran dans la région connaissent le danger. Ces dernières années, les rebelles Houthi soutenus par l'Iran au Yémen ont utilisé des drones iraniens pour attaquer les installations pétrolières saoudiennes et Abu Dhabi, la capitale des Emirats arabes unis. Les troupes américaines en Syrie ont également été attaquées par des drones iraniens.

Livraison de missiles à la Russie en vue

Des drones ressemblant fortement au Shahed-136 iranien ont frappé des villes ukrainiennes. Certes, le Kremlin nie lui aussi l'utilisation de drones iraniens. Des images des drones prises en Ukraine et des morceaux de débris renforcent toutefois le soupçon que Moscou ne dit pas la vérité: le Shahed-136 s'est écrasé sur sa cible avec une charge explosive, laissant des débris qui peuvent être examinés.

Les restes d'un drone iranien abattu en Ukraine. Image: sda

Selon le gouvernement américain, les premiers drones iraniens sont arrivés en Russie en août. Peu après, l'Ukraine a retiré l'accréditation de l'ambassadeur iranien à Kiev pour protester contre ces livraisons.

Les armes de la République islamique sont efficaces et relativement bon marché, à 20 000 dollars l'unité. L'approvisionnement ne pose apparemment aucun problème, car les fabricants d'armes iraniens ont l'habitude de contourner les sanctions occidentales. Les fabricants russes rencontrent, en revanche, des difficultés en raison des sanctions européennes et américaines, puisque les composants électroniques font défaut.

On ne sait pas jusqu'où va l'aide en armes de l'Iran à la Russie. Selon les médias, l'armée ukrainienne a fait savoir que des soldats de la Garde révolutionnaire iranienne étaient stationnés du côté russe du front dans l'est et le sud de l'Ukraine en tant qu'instructeurs ou pilotes de drones.

Selon un rapport du Washington Post, la livraison de missiles iraniens d'une portée allant jusqu'à 700 kilomètres à la Russie est imminente. L'agence de presse Fars, porte-parole des Gardiens de la révolution, a annoncé que l'Iran continuerait à développer son programme de missiles et de drones si cela s'avérait nécessaire.

Image: sda

Ces derniers mois, Téhéran s'est déjà rapproché de Moscou afin de trouver de nouveaux partenaires commerciaux en dehors de la zone d'influence des sanctions occidentales contre l'Iran. Récemment, la République islamique a rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai, une association d'Etats asiatiques dirigée par la Russie et la Chine.

L'accord nucléaire en suspens

Le fait que l'Iran ne s'engage pas publiquement sur les livraisons à la Russie montre que les dirigeants de Téhéran sont conscients des risques de leur politique: les drones pourraient se transformer en boomerang pour le pays. En s'engageant militairement auprès de la Russie, la République islamique s'est encore plus isolée et a cimenté la méfiance d'adversaires comme Israël et l'Arabie saoudite. La fin des sanctions et la reprise économique s'éloignent, car les Etats-Unis et l'Europe préparent des sanctions supplémentaires à cause des drones.

Le président Raïssi aspirait à un nouvel accord nucléaire avec l'Occident. Image: sda

Pour le président Ebrahim Raïssi, qui est sous pression en raison de la récente vague de protestations, c'est une mauvaise nouvelle. Jusqu'à présent, il aspirait à un nouvel accord nucléaire avec l'Occident et à une réduction des sanctions afin de sortir l'économie iranienne de la crise permanente. Il ne devrait pas en être ainsi. Les Etats-Unis et l'Europe, qui avaient jusqu'à présent maintenu l'objectif d'un nouvel accord nucléaire malgré tous les problèmes avec l'Iran, ne veulent plus en parler pour le moment.

Les risques d'une escalade

L'utilisation des drones iraniens en dehors du Proche-Orient «signifie une escalade de la politique iranienne qui rend absurdes aux yeux de l'opinion publique mondiale les efforts des Etats occidentaux en particulier pour séparer la question nucléaire des autres thèmes de conflit avec l'Iran», déclare Magdalena Kirchner, directrice pour le Yémen et la Jordanie à la fondation Friedrich-Ebert.

«Un régime radicalisé sur le plan de la politique étrangère par le désespoir de la politique intérieure» en Iran pourrait provoquer une escalade des conflits au Proche-Orient, affirme Kirchner. En Jordanie et en Turquie, on craint déjà que l'Iran ou des représentants iraniens puissent profiter d'un éventuel retrait russe de Syrie pour étendre leur influence. La guerre au Yémen pourrait également connaître une nouvelle escalade.

Selon Magdalena Kirchner, les efforts de désescalade entre l'Iran et l'Arabie saoudite sont «confrontés à un avenir incertain». Les attaques de drones en Ukraine pourraient également faire beaucoup de dégâts au Proche-Orient.