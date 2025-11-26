ciel couvert
Russie

L'Ukraine aurait éliminé les avions russes Beriev A-60 et A-100

Le Beriev A-100 est un avion de surveillance aérienne russe basé sur l&#039; avion de transport Ilyushin Il-76MD-90A et est destiné à remplacer son prédécesseur, le Beriev A-50 .
Voici le Beriev A-100, un avion russe de surveillance aérienne.Image: dr

L'Ukraine aurait détruit le «laboratoire volant» de Poutine

Une attaque ukrainienne sur le sol russe aurait permis de venir à bout de deux engins volants expérimentaux à la valeur symbolique.
26.11.2025, 19:0226.11.2025, 19:02
Julian Seiferth / t-online
Un article de
t-online

Selon des sources ukrainiennes, deux avions russes d’une valeur inestimable ont été détruits lors d’une attaque de drones contre le complexe scientifique et technique aéronautique de Rostov-sur-le-Don. Il s'agit d’un avion d’essai soviétique à laser, le Beriev A-60, ainsi que d’une version du système de détection et de commandement aéroporté (AWACS) A-100, conçu comme successeur de l’ancienne plateforme A-50.

D’après l’état-major ukrainien, les explosions ont été si violentes qu’une usine et un système russe de défense antiaérienne S-400 ont subi d’importants dégâts. La partie russe n’a pour l’heure que partiellement reconnu l’attaque. Le gouverneur régional a signalé des dommages sur des habitations, un entrepôt et une conduite de gaz. Aucune information n’a été fournie sur les aéronefs militaires détruits.

Ces images diffusées sur les réseaux sociaux sont censées montrer les frappes:

Un projet aéronautique atypique

Des analystes estiment que la destruction de l’A-60 et de l’A-100 représente une perte symbolique pour la Russie. L’A-60 n’avait été construit qu’en deux prototypes, et était perçu comme l’un des développements aéronautiques les plus singuliers du pays.

Le Beriev A-60 (IL-76MD modifié) avec une tourelle laser à haute énergie derrière les ailes et un radar monté dans le nez.
Le Beriev A-60 (IL-76MD modifié) avec une tourelle laser à haute énergie derrière les ailes et un radar monté dans le nez.Image: dr

Il s’agit d’un projet d’origine soviétique: un avion de transport Iliouchine Il-76 avait été transformé en plateforme pour une tourelle laser de plusieurs mégawatts. Des spécialistes le décrivaient comme un «laboratoire volant» destiné à la guerre numérique contre des satellites et des aéronefs.

Le modèle A-100 était depuis longtemps considéré comme le remplaçant russe des avions AWACS plus anciens, et utilisés pour la surveillance de l’espace aérien. L’arrêt du programme a été repoussé à plusieurs reprises, si bien que la perte d’un appareil d’essai A-100 est jugée sensible.

Pourquoi l'Ukraine juge le Gripen plus efficace que le F-35

Les autorités ukrainiennes présentent ce coup porté comme faisant partie d’une série d’attaques ciblées contre les infrastructures aéronautiques russes hautement technologiques.

Ces derniers mois, plusieurs sites de production de bombardiers et de drones ont été touchés, ce qui pourrait mettre durablement à l’épreuve la capacité de défense aérienne de la Russie. La destruction des avions ne peut toutefois pas être confirmée de manière indépendante pour l’instant.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

