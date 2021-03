International

La Russie atteint son record de chaleur et sa banquise d'été en souffre



Image: Shutterstock

La Russie a enregistré un record de chaleur pour l'année 2020 et un recul historique de la banquise d'été.

L'institut météo russe annonce que le pays a enregistré un record de chaleur, l'année dernière, et un recul historique de la banquise d'été, sur la route maritime du nord.

L'agence météorologique avait déjà prédit mardi des températures supérieures à la moyenne au printemps dans la majorité du pays et un temps sec en Sibérie, disant craindre des feux de forêts et liant ce phénomène au changement climatique.

La Russie a déjà ces dernières années été confrontée à des incendies et des températures records. D'importants feux de forêts touchent de plus en plus régulièrement la Sibérie, conséquence de vagues de chaleur inhabituelles. (ats)

