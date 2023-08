Les apôtres de Poutine menacent les USA d'une «guerre totale»

Vladimir Soloviev est très en colère depuis que son pote Trump est enseveli sous les actes d'accusation. Il en veut (évidemment) à Joe Biden. images: getty, montage: fred valet

Les apôtres de Poutine menacent les Etats-Unis d'une «guerre totale»

Vladimir Soloviev, la poupée cathodique du Kremlin, a une analyse bien à lui des emmerdes judiciaires de Donald Trump. Surprise, lui et sa clique n'ont pas (complètement) tort.

Pour comprendre en deux-deux l'amour vache que Vladimir Soloviev nourrit goulûment pour Donald Trump, il faut remonter à l'été 2022. Souvenez-vous, le 8 août, à l'aube, le FBI déboulait à Mar-a-Lago, dans le cadre d'une tonitruante perquisition qui marquera l'avenir judiciaire du candidat républicain. Un raid que la Russie aura bien du mal a digéré, au point d'envisager l'exfiltration de «l'agent Trump» pour lui sauver les miches. Si, si.

«Je suis très inquiet pour notre agent Trump. Ils ont tout trouvé à Mar-a-Lago, ils ont embarqué des tonnes de documents. Très sérieusement, ils disent qu'il devrait être exécuté en tant que traitre qui s'apprêtait à livrer des secrets nucléaires à la Russie» Vladimir Soloviev, propagandiste sur la chaîne Russia-1.

Dans son émission du 13 août 2022, Soloviev s'était montré particulièrement pessimiste quant à l'avenir de «l'agent Trump», alors que les propagandistes du Kremlin seraient prêts à vendre père et mère si ça pouvait le catapulter une nouvelle fois à la Maison-Blanche.

Egalement présent (et furax) sur le plateau, Yevgeny Satanovsky, président de l'Institut du Moyen-Orient, se demandait si Ron DeSantis, que les voix de Poutine surnomment le «numéro deux», ne serait pas plus à même de rabibocher les Etats-Unis et la Russie. Mais surtout de tourner le dos à l'Ukraine (évidemment). Tout cela, dans un relent nostalgique du fameux «Russiagate», quand les soupçons de collusion entre le Kremlin et des membres de la campagne présidentielle de 2016 salopaient le premier mandat du milliardaire.

Quoiqu’il en soit, les déboires du 45e président sont un véritable crève-cœur pour la poupée poutinienne. Une semaine avant la démonstration de force du FBI, l'animateur de Russia-1 se réjouissait déjà publiquement du couronnement du roi Donald en 2024.

Mais pas que: «Bien sûr que Donald Trump est un charmant garçon. Je suis même profondément convaincu que si Trump avait été au pouvoir, il n'y aurait pas eu de 24 février» Soloviev avait utilisé le terme «krasavchik» pour décrire Trump, un terme fourre-tout pour dire du bien de quelqu'un.

Pour dire, le puissant propagandiste est à ce point désemparé qu'il implorait, en avril dernier, la fantasque Marjorie Taylor Greene de remplacer le patron Maga dans la course à la présidence américaine.

Jeter Hillary Clinton en taule

L'idée qu'une chute de Donald Trump puisse pourrir le bien-être (et la sécurité) de Moscou a vécu un énième épisode cette semaine. Dans la foulée de la troisième inculpation brandie, mardi, par le procureur Jack Smith, Vladimir Soloviev a logiquement dédié son émission matinale Full Contact à «l'Etat terroriste américain». Inconsolable, l'animateur affirme n'avoir «jamais rien vu ni entendu de tel» de toute son existence.

«En Amérique, ils tentent actuellement de détruire Trump et de le faire incroyablement vite!» Vladimir Soloviev, mercredi matin.

Vladimir n'était pas tout seul sur ses propres ondes. Le Russe Dmitry Evstafiev, expert ès «fuck the USA», a bu les paroles de Soloviev avant de recracher un argumentaire encore plus sévère: «La relation entre nos deux pays est définitivement anéantie. Je commence à croire qu'une grande guerre contre les Etats-Unis devient inévitable».

«Les Américains ont toujours pensé qu'ils pouvaient contourner cette grande guerre, mais si les choses liées à Trump continuent ainsi, nous pouvons supposer que leur régime passera d'un Etat autoritaire à un régime purement totalitaire. Ils ne pourront pas échapper à une grande guerre occidentale.» L'expert russe Dmitry Evstafiev, sur le plateau de Soloviev

Pour situer le personnage, rappelons que ce professeur suggérait, en mars 2022, de remettre les pendaisons publiques à la mode (et à la télévision) afin de «punir les Ukrainiens les plus rebelles».

Trump , «danseur de disco»?

Malgré tout, Soloviev pense que Donald Trump a sa part de responsabilité dans la mort de l'Amérique fantasmée par les pro-Poutine. Selon son analyse, si le président de l'époque avait eu le courage de jeter «Hillary Clinton en prison», il aurait «pu ainsi achever définitivement les démocrates».

«Trump ne s'est pas occupé d'Hillary et de tous les démocrates, maintenant ce clan le dévore vivant» Vladimir Soloviev

Reste que cette petite clique anti-Occident n'a pas raconté que des âneries, cette semaine. Après avoir prédit aux Etats-Unis une «guerre totale», Dmitry Evstafiev a souligné la menace d'une simple «guerre civile», si Trump devait un jour croupir derrière les barreaux. Certes, le professeur monomaniaque est persuadé que Trump a été «inculpé uniquement parce qu'il a une chance réelle de remporter les prochaines élections», mais il est tout à fait envisageable qu'une condamnation secoue violemment le pays.

Daily Beast note d'ailleurs que la bande à Soloviev n'est pas la seule à envisager le pire pour Oncle Sam: «Les nombreuses accusations contre le 45e président des Etats-Unis démontrent une crise du système politique aux Etats-Unis... Les Américains sont très inquiets et cette peur pourrait mener à une véritable guerre civile», tricotait Alexander Gusev, contributeur au magazine du ministère russe des Affaires étrangères, mercredi soir, sur un autre plateau de Russia-1.

En guise de conclusion, la marionnette de Poutine a juré que les démocrates «étaient certains que plus personne ne suivrait Trump, qu'il n'était devenu qu'un vulgaire danseur de disco qui se trémousse avec les Rednecks». Là encore, en zoomant sur les récents sondages, il faut avouer que l'endurant succès du candidat multi-accusé déroute plus d'un politologue.

Allez, laissons au moins à l'animateur le plus regardé de Russie, ce talent de nous avoir figuré Donald Trump en train de danser le disco dans un vieux saloon texan.