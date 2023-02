Vidéo: watson

«La merde bouillonne!» Furax contre le Kremlin, Prigojine craque

Dans un long échange téléphonique avec une journaliste, le chef du groupe Wagner a laissé éclater sa colère contre les autorités russes.

Cela fait un an que les Russes mènent une guerre sanglante en Ukraine. Et ils continuent à se casser les dents sur les défenseurs. L'ambiance entre les principaux acteurs russes ne cesse de se dégrader et les luttes de pouvoir internes se déroulent désormais au grand jour. Lundi, le chef de Wagner, Evgueni Prigojine, a laissé éclater sa colère.

Dans un enregistrement audio de sept minutes adressé à un journaliste de Russia Today, Prigojine porte de graves accusations contre le ministère russe de la Défense. Le patron des mercenaires ne cite aucun nom, mais on sait qu'il est en conflit avec le ministre de la Défense Sergei Choïgou et avec le commandant en chef Valeri Gerassimov. Prigojine aurait même planifié leur destitution.

En représailles, ces derniers bloquent apparemment les livraisons de munitions aux troupes de Wagner, qui subissent de lourdes pertes, notamment dans le Donbass. Ils auraient également interdit à Prigojine de continuer à recruter des détenus.

Prigojine dans un cimetière près de Saint-Pétersbourg. Image: keystone

Prigojine, très en colère

Prigojine, irrité, n'hésite pas à monter les tours: «Toutes les demandes que j'ai faites concernant les munitions restent malheureusement sans réponse».

C'est le plus gros problème, estime le chef de l'armée Wagner, qui aurait déjà perdu plus de 40 000 hommes. Il y a suffisamment de munitions en Russie, l'industrie a rapidement augmenté la production. Il sait exactement où se trouvent les munitions et en quelle quantité, affirme Prigojine. Mais elles n'arrivent pas jusqu'à lui.

«Tout le monde pointe du doigt et dit: «Tu sais, Evgeny Viktorovitch (réd: Prigojine), tu as des relations compliquées en haut. Tu dois t'excuser et tes combattants recevront alors des munitions»», déplore Prigojine, qui élève la voix. Et d'enchaîner:

«Aujourd'hui, deux fois plus de combattants Wagner meurent, et pas seulement eux, mais aussi les unités auxquelles nous ne pouvons pas fournir de couverture. Tout cela à cause de la soi-disant 'pénurie de munitions', alors que nous ne recevons pas ce qui est en stock. Quelqu'un décide, en fonction de son humeur, de nous donner ou non des munitions».

Ses unités ne sont actuellement pas en mesure d'arrêter les frappes de l'adversaire, car elles ne disposent pas de l'équipement nécessaire. Le grand boss des troupes Wagner a des mots très durs à l'encontre des personnes qui bloquent les livraisons de munitions. Ils travailleraient directement pour l'adversaire et feraient en sorte que celui-ci gagne la guerre. «Ils aident l'adversaire à briser la colonne vertébrale de la Russie».

«Nous avons une tradition: les Russes meurent, mais ne se rendent pas. Et les Russes meurent, mais pas pour leur maison ou leur patrie. La moitié d'entre eux périssent parce que les fonctionnaires militaires baissent les bras.»

Prigojine, en fin de compte, lâche:

«Vous prenez le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner avec de la vaisselle en or et vous envoyez sans honte vos filles et vos petites-filles en vacances à Dubaï pendant que des soldats russes meurent sur le front».

Il ne laisse ainsi guère de doute sur les personnes auxquelles il fait référence dans ses accusations. En effet, la fille du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a récemment été aperçue à Dubaï.