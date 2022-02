Vous commencez à paniquer à la vue du mot «Otan»? On respire, voici une explication:

L'Otan, ou plus précisément l’Organisation du traité de l'Atlantique nord, est une alliance entre plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Nord créée afin d'assurer la sécurité de l'Europe occidentale.



Depuis la Seconde Guerre mondiale, cette sécurité dépend d'un but primordial du point de vue de l'Otan: se prémunir contre toute tentative expansionniste de l'Union soviétique.