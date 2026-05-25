RDC: plus de 900 cas suspects d’Ebola recensés

L’OMS a annoncé dimanche que plus de 900 personnes sont désormais soupçonnées d’avoir contracté Ebola en République démocratique du Congo.

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L’épidémie, provoquée par le virus Bundibugyo, a déjà fait plus de 200 morts selon les autorités congolaises. Keystone

Plus de 900 personnes sont soupçonnées d'avoir contracté la fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo (RDC), a annoncé le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) dimanche soir.

«A mesure que les efforts de surveillance sont renforcés dans le cadre de la lutte contre #Ebola en #RDC, plus de 900 cas suspects ont été identifiés à ce jour, dont 101 cas confirmés», a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X, sans mentionner de nombre de morts.

Dans un dernier bilan diffusé samedi, le ministère de la Santé du pays indiquait que l'épidémie avait causé 204 décès sur 867 cas suspects.

Le pays a déclaré le 15 mai une épidémie de maladie Ebola causée par le virus Bundibugyo, contre lequel il n'existe aujourd'hui ni vaccin, ni traitement spécifique, et qui présente un taux de létalité allant jusqu'à 50%. L'OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale.

Ebola a tué plus de 15'000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années avec une mortalité fluctuant entre 25% et 90%, selon l'OMS. (dal/ats/afp)