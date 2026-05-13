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Rien n'indique que la souche Andes d'hantavirus a muté, dit l'UE

epa12947951 Staff wearing PPE suits prepare for the transfer of passengers from the MV Hondius cruise ship at the Port of Granadilla de Abona in Tenerife, Spain, 11 May 2026. EPA/RAMON DE LA ROCHA
L'hantavirus suscite l'inquiétude au niveau international.Keystone

Rien n'indique que la souche Andes d'hantavirus a muté, selon l'UE

Aucun élément ne suggère que la souche Andes d'hantavirus a muté à la suite de l'épidémie mortelle survenue à bord d'un bateau de croisière. C'est ce qu'a estimé mercredi l'agence sanitaire de l'Union européenne, l'ECDC.
13.05.2026, 18:2213.05.2026, 18:22

Le décès de trois passagers lors d'une croisière reliant l'Argentine au Cap-Vert suscite l'inquiétude au niveau international. Sept autres passagers ont été confirmés positifs au virus, tandis qu'un huitième cas est considéré comme «probable». Tous les passagers ont été évacués et sont désormais en quarantaine.

«Les investigations préliminaires basées sur le séquençage du génome complet dont nous disposons suggèrent qu'il n'y a aucune indication que ce virus se comporte différemment du virus connu circulant dans certaines régions du monde», a déclaré aux journalistes Andreas Hoefer, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) basé à Stockholm. Et d'ajouter:

«Toutes les séquences obtenues à ce jour sont pratiquement identiques, ce qui signifie qu'il n'y a probablement eu qu'un seul cas de transmission d'un animal infecté à un humain»
Andreas Hoefer

Ni vaccin, ni traitement

La maladie se transmet généralement par des rongeurs infectés, le plus souvent par l'urine, les excréments et la salive.

Des tests en laboratoire effectués en Afrique du Sud et en Suisse ont confirmé qu'il s'agissait de la souche Andes, la seule souche d'hantavirus connue pour se transmettre entre humains. Il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique.

L'OFSP réagit au hantavirus et évalue le risque de «pandémie mondiale»

Les directives de l'ECDC et de l'Organisation mondiale de la santé prévoient une quarantaine de 42 jours et une surveillance constante des contacts à haut risque, car la période d'incubation peut durer six semaines. Pamela Rendi-Wagner, directrice de l'ECDC, a déclaré:

«En raison de la longue période d'incubation, il est encore possible que d'autres cas apparaissent parmi les passagers qui sont actuellement en quarantaine. Cela ne peut être exclu»
Pamela Rendi-Wagner

Gianfranco Spiteri, responsable de l'intelligence épidémiologique mondiale et de la sécurité sanitaire à l'ECDC, a indiqué que le risque de transmission était le plus élevé chez les personnes présentant des symptômes de la maladie.

Il n'a toutefois pas exclu que les personnes pouvaient être contagieuses dans les premiers jours précédant l'apparition des symptômes.

«Ainsi, dans une optique de prévention et de précaution maximale, nous recommandons par exemple que la recherche des contacts soit également effectuée pendant les deux jours précédant l'apparition des symptômes», a-t-il déclaré. (ats)

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