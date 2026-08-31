«Je veux parler de ce que l’on cache trop souvent», écrit le danseur. Image: instagram

Ce prof de la Star Academy révèle être séropositif

L’ancien professeur de danse de la Star Academy Yanis Marshall vient de faire une révélation très personnelle. Dans un post Instagram, le chorégraphe annonce publiquement, pour la première fois, qu’il est séropositif.

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C’est à l’occasion de la sortie prochaine de son livre, attendu le 5 novembre, que Yanis Marshall a choisi de prendre la parole.

«Je veux parler de ce que l’on cache trop souvent. Tout ce que j’ai vécu, sans filtre. Mais surtout, je veux révéler quelque chose que je n’ai jamais dit publiquement: ma séropositivité», écrit-il sur les réseaux sociaux.

Le danseur, notamment connu du public pour avoir été professeur de danse lors de la saison 2022 de la Star Academy, explique ne pas vouloir susciter la pitié ni provoquer avec cette annonce. Son objectif est au contraire de participer à changer le regard porté sur les personnes vivant avec le VIH.



«Je veux que les gens comprennent qu’être séropositif, ce n’est pas être condamné ni brisé. C’est vivre, aimer, briller, créer, réussir, autrement mais pleinement.»

«Je ne suis pas Yanis le séropositif»

Dans son message, Yanis Marshall dit refuser que cette révélation devienne une nouvelle étiquette. «Je ne suis pas Yanis le séropositif. Je ne suis pas Yanis la victime. Je suis un survivant», poursuit-il.

Le chorégraphe de 36 ans laisse également entendre que son livre reviendra sur d'autres épisodes particulièrement difficiles de sa vie. Dans sa publication, il évoque notamment «le viol» et «la honte», sans entrer davantage dans les détails.

S'il choisit aujourd'hui de révéler sa séropositivité, c'est aussi pour s'adresser directement aux personnes qui viennent d'apprendre qu'elles vivent avec le VIH: «Pour que quelqu’un qui apprend qu’il est séropositif à vingt ans ne pense pas que sa vie est finie.» (max)