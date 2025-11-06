en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Shein

J’ai visité la boutique Shein à Paris et il y a une surprise

Vidéo: watson

J’ai visité la boutique Shein à Paris et il y a une surprise

Après l’agitation de la veille, l’ouverture de l’espace Shein au sixième étage du BHV à Paris continue de faire parler. Car au-delà des polémiques, une question revient: à quoi ressemblent vraiment les vêtements du géant chinois quand on peut enfin les toucher? S’agit-il des mêmes produits que sur la plateforme? On a été voir.
06.11.2025, 12:1406.11.2025, 12:43
Margaux Habert
Margaux Habert

Mercredi 5 novembre, en fin de journée, j’ai pu accéder à la première boutique physique Shein du monde à Paris. Ce fameux 6ᵉ étage, ouvert quelques heures plus tôt et qui a tant fait parler.

Les portiques de sécurité passés, on découvre un espace lumineux, bien rangé.

Les portants se succèdent, les étiquettes brillent, et les prix… étonnent. Le premier article que j’attrape est un manteau en laine affiché à 145 euros. Pas franchement le genre de tarif que l’on associe à une marque devenue célèbre pour ses tops à 5 euros et ses robes à 9.

Vidéo: watson

Pourtant, les finitions sont souvent inégales: des coutures qui dépassent, des tissus froissés, des détails bâclés.

«C’est complètement hypocrite»: on était à l’ouverture de Shein à Paris

Des clients avec qui j’ai pu échanger se posent la question: la marque chercherait-elle à se repositionner, voire à se donner une image plus premium, avec ces prix? Une femme d’une vingtaine d’années, déçue, repose une jupe sur son cintre.

«Je m’attendais à des prix Shein, mais on dirait qu’ils se sont adaptés au BHV»

Sur place, beaucoup viennent pour «voir en vrai». Et la surprise est là; cette première boutique physique Shein n’est pas la caverne de petits prix qu'ils attendaient, comme sur la plateforme, mais plutôt une vitrine mi-tentative-chic, mi-low-cost, au positionnement flou. Reste à savoir si, à ces prix-là, les clients suivront.

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
1
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
de Marie HEUCLIN, Londres
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
3
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
de Charlotte Skonieczny
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien coûtera le train de nuit CFF pour la Suède
2
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
3
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Brésil: Lula réclame une enquête après l'opération policière
Le président brésilien Lula a déclaré mardi que l'opération policière contre une faction criminelle à Rio de Janeiro, qui a fait 121 morts la semaine dernière, était «un massacre». Il a réclamé une enquête.
«Il y a eu un massacre et je pense qu'il est important de vérifier dans quelles conditions cela s'est produit», a affirmé Luiz Inacio Lula da Silva à Belem (nord) lors d'un entretien avec des agences internationales, dont l'AFP.
L’article