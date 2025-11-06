Vidéo: watson

J’ai visité la boutique Shein à Paris et il y a une surprise

Après l’agitation de la veille, l’ouverture de l’espace Shein au sixième étage du BHV à Paris continue de faire parler. Car au-delà des polémiques, une question revient: à quoi ressemblent vraiment les vêtements du géant chinois quand on peut enfin les toucher? S’agit-il des mêmes produits que sur la plateforme? On a été voir.

Mercredi 5 novembre, en fin de journée, j’ai pu accéder à la première boutique physique Shein du monde à Paris. Ce fameux 6ᵉ étage, ouvert quelques heures plus tôt et qui a tant fait parler.

Les portiques de sécurité passés, on découvre un espace lumineux, bien rangé.

Les portants se succèdent, les étiquettes brillent, et les prix… étonnent. Le premier article que j’attrape est un manteau en laine affiché à 145 euros. Pas franchement le genre de tarif que l’on associe à une marque devenue célèbre pour ses tops à 5 euros et ses robes à 9.

Pourtant, les finitions sont souvent inégales: des coutures qui dépassent, des tissus froissés, des détails bâclés.

Des clients avec qui j’ai pu échanger se posent la question: la marque chercherait-elle à se repositionner, voire à se donner une image plus premium, avec ces prix? Une femme d’une vingtaine d’années, déçue, repose une jupe sur son cintre.

«Je m’attendais à des prix Shein, mais on dirait qu’ils se sont adaptés au BHV»

Sur place, beaucoup viennent pour «voir en vrai». Et la surprise est là; cette première boutique physique Shein n’est pas la caverne de petits prix qu'ils attendaient, comme sur la plateforme, mais plutôt une vitrine mi-tentative-chic, mi-low-cost, au positionnement flou. Reste à savoir si, à ces prix-là, les clients suivront.