Aux Etats-Unis notamment, des membres de la diaspora vénézuélienne ont manifesté leur joie samedi. Keystone

Voici comment Trump veut «diriger» le Venezuela

Le président américain a fait main mise sur l'Etat latino-américain. Voici comment il envisage le futur du pays.

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que les États-Unis «dirigeraient» le Venezuela jusqu'à ce qu'une transition politique «sûre» puisse avoir lieu, après l'opération américaine de capture du président vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas.

Donald Trump a ajouté que les Etats-Unis étaient prêts à lancer «une seconde attaque plus importante». Il a ajouté:

«Nous n'avons pas peur d'envoyer des troupes sur le terrain si besoin. Nous avions des troupes au sol à un très haut niveau la nuit dernière»

Donald Trump avait annoncé à l'aube sur son réseau Truth Social que les forces américaines avaient capturé et exfiltré son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro, ainsi que son épouse, après une «attaque de grande envergure» contre le pays sud-américain.

Présent au côté de Donald Trump, le chef d'état-major américain, le général Dan Caine, a donné des détails sur l'opération militaire baptisée Absolute Resolve (Détermination absolue).

L'opération «discrète, précise et menée pendant les heures d'obscurité maximale du 2 janvier, est le point culminant de mois de préparation et d'entraînement», a déclaré le général Caine. Elle a mobilisé plus de 150 avions, a-t-il précisé.

Les Etats-Unis ont affirmé qu'aucun Américain n'a été tué lors de l'opération, dont le bilan humain côté vénézulien reste inconnu. Le haut gradé a ajouté:

«Maduro et son épouse, tous deux inculpés, se sont rendus sans résister et ont été placés en détention par le ministère de la Justice, avec l'aide de notre incroyable armée américaine.»

Nicolas Maduro, 63 ans, au pouvoir depuis 2013, et son épouse Cilia Flores, 69 ans, vont être conduits à New York, avait précisé auparavant dans une interview à Fox News le président américain qui a affirmé avoir regardé en direct la capture de Nicolas Maduro dans une «forteresse». Donald Trump a rappelé:

«Ils ont été inculpés à New York»

Le président américain faisait écho à une précédente déclaration de sa ministre de la Justice, Pam Bondi, selon laquelle le couple est poursuivi notamment pour «narcoterrorisme». «Ils sont à bord d'un navire, mais ils se dirigent vers New York», a-t-il précisé.

Des sympathisants ont soutenu Marudo à Caracas samedi. Keystone

Le locataire de la Maison Blanche a aussi affirmé que la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, avait dit au secrétaire d'Etat américain Marco Rubio être prête à coopérer avec les Etats-Unis après l'éviction de Nicolas Maduro.

Il a en revanche rejeté sèchement toute possibilité d'une accession au pouvoir de la cheffe de l'opposition vénézuelienne et prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado. Ajoutant que les Etats-Unis n'avaient pas eu de contact avec l'opposante, il a lancé:

«Je pense qu'il lui serait très difficile d'être à la tête du pays. Elle ne bénéficie ni du soutien ni du respect au sein de son pays. C'est une femme très gentille, mais elle n'inspire pas le respect.»

«L'heure de la liberté est arrivée», avait réagi cette dernière après l'annonce de la capture du président vénézuélien, estimant que le candidat de l'opposition à la présidentielle de 2024, Edmundo Gonzalez Urrutia, en exil en Espagne, devait «assumer immédiatement» la présidence.

Après avoir jugé «profondément inquiétante et condamnable» l'intervention américaine, Moscou a «exhorté» les Etats-Unis à «libérer le président légalement élu d'un pays souverain ainsi que son épouse», selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

Pékin, un autre allié de Caracas, s'est dit «profondément choqué» et a «condamné fermement le recours flagrant à la force par les Etats-Unis contre un Etat souverain et leur action contre son président», tandis que l'Iran a condamné «fermement l'attaque militaire américaine». (afp)