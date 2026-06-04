Ces poupées anti-stress créent le malaise

Vidéo: watson

Ces poupées sont faites pour être maltraitées et ça crée le malaise

Commercialisées en Chine comme des outils anti-stress, les poupées noires «Natasha Doll» subissent de violents sévices mis en scène par les internautes. Une tendance virale qui suscite un malaise grandissant.

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Vendues comme des objets thérapeutiques pour évacuer l’anxiété, les «Natasha Dolls» sont de petites figurines en mousse ou en caoutchouc qui prennent l’apparence de poupons.

Sur les sites de vente en ligne, les fabricants présentent ouvertement ce jouet en mousse ou en caoutchouc comme un outil de décompression, invitant explicitement les acheteurs à le triturer ou à le maltraiter pour évacuer leur anxiété au quotidien.

Le phénomène a pris de l'ampleur en Chine, notamment sur le réseau social Red Note, où les vidéos mettant en scène la destruction de ces jouets s'accumulent. Les utilisateurs rivalisent d’imagination dans la violence: les poupons y sont frappés, étranglés, écrasés, passés sous les roues de voitures, noyés, bouillis, ou encore transpercés par des aiguilles.

Sur le web, cette tendance provoque une indignation généralisée pour deux raisons majeures. D'une part, l'image de violences graphiques infligées à un objet simulant un nourrisson choque de nombreux observateurs.

D'autre part, comme le rapporte le média Konbini, de nombreux observateurs pointent du doigt la dimension raciale de la pratique. Selon eux, bien que le produit ait été décliné en plusieurs teintes, ce seraient systématiquement les modèles noirs qui subiraient les pires traitements face caméra, suscitant une vive colère.

Certains internautes soulignent les traits stéréotypés de la poupée, et dénoncent un trend ouvertement déshumanisant et raciste. Une question revient régulièrement sur la Toile: pourquoi éprouver le besoin de décharger sa violence sur la représentation d'un bébé plutôt que sur une simple balle anti-stress?

(jod)