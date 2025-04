SpaceX lance une mission avec des astronautes amateurs

Leur mission dans l'espace doit durer entre trois et cinq jours et doit permettre la tenue de plus de 20 expériences scientifiques, dont la prise de premières images de radiographie dans l'espace ou la culture de champignons en microgravité, autant d'expériences qui pourraient servir pour de futurs vols vers Mars . L'équipage s'est entraîné en amont pendant huit mois, y compris en hiver en Alaska.

«Avec le même esprit pionnier que les premiers explorateurs polaires, nous cherchons à rapporter des connaissances et des données nouvelles pour faire progresser l'exploration spatiale sur le long terme», a déclaré le commandant de la mission Chun Wang, un entrepreneur ayant fait fortune dans les monnaies numériques et finançant cette mission.

Le Pen, Sarkozy: les juges jouent-ils avec la démocratie?

Les critiques fusent en France contre la justice, dont l'objectif serait de «se faire» les politiques, à commencer par Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. La dirigeante du Rassemblement nationale, qui risque une peine qui l'empêcherait de se présenter à la présidentielle de 2027, sera fixée sur son sort ce lundi 31 mars.

Sous la menace d’une peine de cinq ans d’inéligibilité pour l’une, d’une peine de 10 ans de prison ferme pour l’autre: Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy font face à la justice. Or tous deux remettent en cause l’institution judiciaire, qu’ils accusent de vouloir se substituer aux élus du peuple. Un éditorialiste de la radio publique France Inter rappelait jeudi le cas de Donald Trump, inculpé 34 fois et qui, lui, veut mettre la justice américaine au pas. Le journaliste parlait de «vent mauvais» pour qualifier le climat de défiance mutuelle entre l'institution judiciaire et le pouvoir politique.