Que s'est-il passé dans le ciel romand?

De nombreuses personnes ont aperçu, lundi soir, une spirale lumineuse tourbillonner dans le ciel. Il s’agit du dégazage d’une fusée de SpaceX, peu avant son retour sur Terre.

Lundi 24 mars, aux alentours de 21h, le ciel européen s’est illuminé d’une bien étrange spirale, offrant un spectacle saisissant à ceux qui ont eu la chance de l’apercevoir.

Ce mystérieux symbole lumineux ne marque pas le retour de Voldemort, mais résulte en réalité du passage d’une fusée Falcon 9, lancée par la compagnie SpaceX d’Elon Musk. Cette fusée a décollé vers 13h50 heure locale (soit 18h50 chez nous) depuis Cap Canaveral en Floride, aux Etats-Unis, pour une mission du gouvernement américain, nommée NROL-69, selon la BBC. Elle est ensuite passée au-dessus de l'Europe, ce qui explique les observations depuis notre territoire.

L'étonnante spirale lumineuse que de nombreuses personnes ont aperçu lundi soir vers 21 heures. Image: watson

Après avoir largué des satellites, la Falcon 9, qui est une fusée réutilisable, retourne sur Terre. Pour ce faire, elle procède à un dégazage, c’est-à-dire à la purge de ses réservoirs d’oxygène et de kérosène dans l’espace, avant sa rentrée dans l’atmosphère. C’est au cours de cette redescente que le phénomène lumineux a pu être observé. Il est dû au fait que la fusée libère le carburant restant dans la direction opposée à son mouvement, afin de réduire sa vitesse et ainsi perdre de l’altitude. La vidange de ces fluides se fait également dans le but de limiter les risques d'explosions lors de la rentrée dans l'atmosphère, et éviter ainsi que des débris incontrôlés s'éparpillent en dehors de la zone prévue.

Les spirales provoquées par les fusées de SpaceX sont relativement courantes, notamment au-dessus de l’océan Pacifique. Ce n’est, d’ailleurs, pas la première fois que la compagnie d’Elon Musk suscite des interrogations dans le ciel helvétique. En octobre dernier, un train de satellites Starlink, lancé par l’entreprise spatiale, avait pu être observé sous la forme d’une traînée bleue lumineuse.