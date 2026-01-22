Borat suit les aventures d'un journaliste kazakh fictif, Borat Sagdiyev, joué par l'acteur britannique Sacha Baron Cohen. Image: AP FOX FILM

Des supporters en prison pour avoir imité «Borat»

Trois fans belges du Club Bruges sont accusés d'avoir «troublé l'ordre public» lors d'un match de Ligue des champions au Kazakhstan. Ils ont fini en détention.

Plus de «International»

Un tribunal au Kazakhstan a annoncé jeudi avoir condamné à une courte peine de prison trois supporters belges du Club Bruges qui s'étaient déguisés en Borat lors d'un match de Ligue des champions face au Kaïrat Almaty mardi.

Dans un communiqué, un tribunal d'Astana, la capitale, dit avoir «reçu des plaintes pour trouble à l'ordre public contre les citoyens belges S., D. et N.», qui ont été «condamnés à cinq jours de détention administrative».

«En état d'ivresse dans les tribunes du stade Astana Arena, S., D. et N. se sont dévêtus, restant en sous-vêtements, et ont scandé des slogans (...) troublant ainsi l'ordre public» lors du match de mardi remporté 4-1 par les visiteurs. Une vidéo montre trois personnes portant un mankini, un maillot de bain vert s'accrochant derrière le cou et emblématique du personnage de Borat.

La séquence n'a pas plu à tout le monde. Image: X

Un film polémique au Kazakhstan

La comédie, sortie en 2006, suit les aventures en Amérique d'un journaliste kazakh fictif, Borat Sagdiyev, joué par l'acteur britannique Sacha Baron Cohen, qui présente le Kazakhstan comme un pays arriéré. Les plaisanteries en lien avec ce film parodique, qui se moque aussi de la société américaine, sont rarement appréciées au Kazakhstan, qui tente depuis des années de lutter contre la fausse image véhiculée par Borat.

Le film avait provoqué à sa sortie l'ire des autorités kazakhes, qui l'avaient interdit de projection, avant de reconnaître qu'il avait contribué au développement du tourisme dans cet immense pays d'Asie centrale. Un drapeau d'un supporter du club anglais de Chelsea représentant Borat avait été confisqué par la sécurité lors d'un match de Ligue Europa Conférence face à Astana en 2024. (jzs/afp)